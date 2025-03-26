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Ермак: Отношения между Киевом и Вашингтоном вернулись на правильный путь

Татьяна ОлейникСреда, 26 марта 2025, 20:30
Ермак: Отношения между Киевом и Вашингтоном вернулись на правильный путь
Андрей Ермак. Фото - Getty Images

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отношения между Киевом и Вашингтоном "вернулись на правильный путь".

Источник: интервью Ермака агентству Reuters

Детали: Ермак заявил, что украинская сторона во время переговоров в Саудовской Аравии продемонстрировала, что она открыта к сотрудничеству с президентом США Дональдом Трампом. В отличие от российского подхода к переговорам, которая, по словам Ермака, "просто играет в игры".

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Напомним, 25 марта, в Саудовской Аравии Соединенные Штаты достигли отдельных соглашений с Украиной и Россией о приостановлении атак в Черном море и против энергетических целей.

Однако Россия объявила условия для имплементации соглашения, требуя ослабления санкций, чтобы она могла восстановить доступ к международным экспортным рынкам для своих удобрений и сельскохозяйственной продукции.

Ермак отметил, что такой шаг свидетельствует о подходе России к мирным переговорам в целом.

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"Это свидетельствует о том, что они (россияне – ред.) не приняли безусловное прекращение огня, что является нонсенсом", – сказал он.

Андрей ЕрмакпереговорыСШАроссийско-украинская война
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