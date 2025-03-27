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Росіяни завдали авіаудару по Краснопіллю на Сумщині: зруйновано будинок, є постраждалий

Іван Д'яконовЧетвер, 27 березня 2025, 06:57
Росіяни завдали авіаудару по Краснопіллю на Сумщині: зруйновано будинок, є постраждалий
Фото: Національна поліція

Унаслідок російського авіаудару по селищу Краснопілля Сумської області зруйновано приватний будинок, власник оселі отримав поранення.

Джерело: поліція Сумської області

Дослівно: "Сьогодні російські війська завдали авіаудару по селищу Краснопілля Сумського району. Внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок. Правоохоронці деблокували його власника з-під завалів – чоловік зазнав тілесних ушкоджень".

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Фото: Національна поліція

Деталі: Правоохоронці повідомили, що розпочато кримінальне провадження за статтею 438 КК України (воєнні злочини).

Передісторія:

  • У ніч на 27 березня в Конотопі на Сумщині стався повторний удар російського безпілотника по місцю, де працювали рятувальники, які ліквідовували наслідки попередньої атаки.

жертвиСумська область
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