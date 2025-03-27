Росіяни завдали авіаудару по Краснопіллю на Сумщині: зруйновано будинок, є постраждалий
Четвер, 27 березня 2025, 06:57
Унаслідок російського авіаудару по селищу Краснопілля Сумської області зруйновано приватний будинок, власник оселі отримав поранення.
Джерело: поліція Сумської області
Дослівно: "Сьогодні російські війська завдали авіаудару по селищу Краснопілля Сумського району. Внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок. Правоохоронці деблокували його власника з-під завалів – чоловік зазнав тілесних ушкоджень".
Реклама:
Деталі: Правоохоронці повідомили, що розпочато кримінальне провадження за статтею 438 КК України (воєнні злочини).
Передісторія:
- У ніч на 27 березня в Конотопі на Сумщині стався повторний удар російського безпілотника по місцю, де працювали рятувальники, які ліквідовували наслідки попередньої атаки.