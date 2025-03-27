Россияне нанесли авиаудар по Краснополью на Сумщине: разрушен дом, есть пострадавший
Четверг, 27 марта 2025, 06:57
В результате российского авиаудара по поселку Краснополье Сумской области разрушен частный дом, владелец дома получил ранения.
Источник: полиция Сумской области
Дословно: "Сегодня российские войска нанесли авиаудар по поселку Краснополье Сумского района. В результате атаки разрушен частный жилой дом. Правоохранители деблокировали его владельца из-под завалов – мужчина получил телесные повреждения".
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Детали: Правоохранители сообщили, что начато уголовное производство по статье 438 УК Украины (военные преступления).
Предыстория:
В ночь на 27 марта в Конотопе на Сумщине произошел повторный удар российского беспилотника по месту, где работали спасатели, которые ликвидировали последствия предыдущей атаки.