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У Харкові було 8 влучань дронів: вирували пожежі, постраждали 12 людей  

Ірина БалачукЧетвер, 27 березня 2025, 09:46
У Харкові було 8 влучань дронів: вирували пожежі, постраждали 12 людей  
Фото ДСНС

12 людей, серед яких 2 дітей, постраждали внаслідок російської дронової атаки у Харкові увечері 26 березня: у місті зафіксували 8 прильотів – вирували пожежі, пошкоджені будинки та авто.

Джерело: ДСНС та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Дослівно ДСНС: "Увечері 26 березня ворог завдав масованого удару ударними безпілотниками по Харкову. Зафіксовано 8 влучань БпЛА. Сталося 4 осередки займань. Найбільша пожежа площею 2500 м кв. сталася у виробничій будівлі. Крім того, горіли складські приміщення та автомобілі. За попередніми даними, 12 цивільних осіб постраждали". 

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Фото ДСНС

Деталі: За інформацією ОВА, постраждали 13 людей.

Синєгубов повідомив, що перше влучання у Харкові було о 20:49. Ворожий дрон пошкодив фасад багатоквартирного житлового будинку та 3 автомобілі. Постраждали 2 жінки та чоловік. 

 
Фото ДСНС

Через 3 хвилини внаслідок удару "Шахедом" горів овочевий склад, пошкоджено 4 приватні домоволодіння та 2 авто. Постраждали 15-річний хлопець, 6-річна дитина, чоловік та жінка.

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Ще за кілька хвилин через атаку загорівся утеплювач стін та крівля цеху металообробки на площі 50 м.кв. 

 
Фото ДСНС

Кілька влучань ударних дронів було у землю, але через це пошкоджено скління вікон житлового будинку та постраждала 79-річна жінка.


О 21:30 внаслідок атаки "Шахедом" сталося загорання складської будівля на площі 2500 м.кв, постраждали 4 людини.

Через кілька хвилин через російський дрон загорілись 2 легкові автомобілі, дім на колесах та дрова.

О 22:25 дрон окупантів влучив у город на території приватного домоволодіння, внаслідок чого пошкоджено кілька приватних будинків та постраждала жінка.

Передісторія:

  • Увечері 26 березня російські війська завдали ударів безпілотниками по Харкову та селищу Золочів, повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури, про 9 постраждалих людей у Харкові і про 8 у Золочеві.

Харківбезпілотникипожежа
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