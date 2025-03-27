В Харькове было 8 попаданий дронов: бушевали пожары, пострадали 12 человек 

12 человек, среди которых 2 детей, пострадали в результате российской дроновой атаки в Харькове вечером 26 марта: в городе зафиксировали 8 прилетов – бушевали пожары, повреждены дома и авто.

Источник: ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно ГСЧС: "Вечером 26 марта враг нанес массированный удар ударными беспилотниками по Харькову. Зафиксировано 8 попаданий БпЛА. Произошло 4 очага возгораний. Самый крупный пожар площадью 2500 м кв. произошел в производственном здании. Кроме того, горели складские помещения и автомобили. По предварительным данным, 12 гражданских лиц пострадали".

Реклама:

ФОТО ГСЧС

Детали: По информации ОВА, пострадали 13 человек.

Синегубов сообщил, что первое попадание в Харькове было в 20:49. Вражеский дрон повредил фасад многоквартирного жилого дома и 3 автомобиля. Пострадали 2 женщины и мужчина.

ФОТО ГСЧС

Через 3 минуты в результате удара "Шахедом" горел овощной склад, повреждены 4 частных домовладения и 2 авто. Пострадали 15-летний парень, 6-летний ребенок, мужчина и женщина.

РЕКЛАМА:

Еще через несколько минут из-за атаки загорелся утеплитель стен и кровля цеха металлообработки на площади 50 м.кв.

ФОТО ГСЧС

Несколько попаданий ударных дронов было в землю, но из-за этого повреждено остекление окон жилого дома и пострадала 79-летняя женщина.

В 21:30 в результате атаки "Шахедом" произошло возгорание складского здания на площади 2500 м.кв, пострадали 4 человека.

Через несколько минут из-за российского дрона загорелись 2 легковых автомобиля, дом на колесах и дрова.

В 22:25 дрон оккупантов попал в огород на территории частного домовладения, в результате чего повреждены несколько частных домов и пострадала женщина.

Предыстория: