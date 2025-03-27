Втеча Комарницького: до кордону ексдепутата везли під прикриттям машини "вантаж 200"

Втечі за кордон колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, якого підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею, сприяли співробітники поліції та колишні позаштатні працівники СБУ, до кордону фігуранта супроводжувало прикриття у вигляді авто із табличкою "200".

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: Загалом у порятунку Комарницького, за даними співрозмовників УП серед правоохоронців, брали участь чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один тамтешній депутат.

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Спецслужба запевнила, що люди, які мали відповідні посвідчення, на момент протиправних дій не мали відношення до СБУ. За словами джерел УП у правоохоронних органах, цих людей було позбавлено статусу позаштатних працівників СБУ за тиждень до втечі Комарницького.

Двоє співробітників ДСР Нацполіції, причетних до переправлення фігуранта за кордон, наразі звільнені, їм оголошено про підозру.

Однією з особливостей, які відзначають цю "спецоперацію", є те, що до кордону Комарницького везли "під прикриттям" камуфльованого автомобіля з табличкою "200", яким зазвичай перевозять полеглих українських бійців.

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УП наводить цитати з протоколу допиту товариша Комарницького Юрія Довгаленка, який кілька днів тому на допиті в СБУ, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, визнав, що організовував законспірований виїзд того Комарницького з Києва до українського кордону з-під носа у всієї правоохоронної системи, яка активно розшукувала підозрюваного в організації масштабної схеми з розкрадання столичної землі.

Дослівно: "Крім того, коли ми забрали Комарницького Д.С. та почали рух у напрямку м. Хуст, останній повідомив нам, що до м. Хуст попереду нас також їхатиме камуфльований автомобіль, з табличкою "200" під лобовим склом, який уже виїхав раніше. Протягом усього нашого пересування основна задача "Тойота Ленд Крузер 200", полягала в тому щоб повідомляти про наявність на маршруті блокпостів, а також у разі наявності таких - повідомляти про те, чи здійснюється на них перевірка на предмет наявності у транспортних засобах Комарницького Д.С., якого на той час розшукувало НАБУ, про що навіть неодноразово повідомляли ЗМІ. Рухаючись у зазначеному складі та у зазначеному напрямку, "Тойота Ленд Крузер 200" їхала попереду від нас на відстані близько 30 кілометрів, виконуючи завдання з розвідування обстановки. Перед ними їхав зазначений камуфльований автомобіль для "перестраховки", з метою розвідки обстановки щодо наявності на маршруті блокпостів або працівників правоохоронних органів".

Деталі: Подробиці втечі Комарницького за кордон та його реакцію, коли "Української правди" знайшли його у Відні дізнавайтесь у відео.

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