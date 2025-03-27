Побег Комарницкого: к границе экс-депутата везли под прикрытием машины "груз 200"

Побегу за границу бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, которого подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей, способствовали сотрудники полиции и бывшие внештатные сотрудники СБУ, до границы фигуранта сопровождало прикрытие в виде авто с табличкой "200".

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: Всего в "спасении" Комарницкого от правосудия, по данным собеседников УП среди правоохранителей, участвовали четыре человека с удостоверениями СБУ, два сотрудника Управления стратегических расследований Закарпатской области и один местный депутат.

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Спецслужба заверила, что люди, которые имели соответствующие удостоверения, на момент противоправных действий не имели отношения к СБУ. По словам источников УП в правоохранительных органах, эти люди были лишены статуса внештатных работников СБУ за неделю до побега Комарницкого.

Двое сотрудников ДСР Нацполиции, причастных к переправке фигуранта за границу, сейчас уволены, им объявлено о подозрении.

Одной из особенностей, которые отмечают эту "спецоперацию", является то, что к границе Комарницкого везли "под прикрытием" камуфлированного автомобиля с табличкой "200", которым обычно перевозят павших украинских бойцов.

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УП приводит цитаты из протокола допроса товарища Комарницкого Юрия Довгаленко, который несколько дней назад на допросе в СБУ, по информации источников УП в правоохранительных органах, признал, что организовывал законспирированный выезд того Комарницкого из Киева к украинской границе из-под носа у всей правоохранительной системы, которая активно разыскивала подозреваемого в организации масштабной схемы по хищению столичной земли.

Дословно: "Кроме того, когда мы забрали Комарницкого Д.С. и начали движение в направлении г. Хуст, последний сообщил нам, что в г. Хуст впереди нас также будет ехать камуфлированный автомобиль, с табличкой "200" под лобовым стеклом, который уже выехал ранее. В течение всего нашего передвижения основная задача "Тойота Ленд Крузер 200", заключалась в том, чтобы сообщать о наличии на маршруте блокпостов, а также в случае наличия таковых - сообщать о том, осуществляется ли на них проверка на предмет наличия в транспортных средствах Комарницкого Д.С., которого в то время разыскивало НАБУ, о чем даже неоднократно сообщали СМИ. Двигаясь в указанном составе и в указанном направлении, "Тойота Ленд Крузер 200" ехала впереди от нас на расстоянии около 30 километров, выполняя задание по разведке обстановки. Перед ними ехал указанный камуфлированный автомобиль для "перестраховки", с целью разведки обстановки относительно наличия на маршруте блокпостов или работников правоохранительных органов".

Детали: Подробности побега Комарницкого за границу и его реакцию, когда "Украинская правда" нашли его в Вене узнавайте из видео.

Предыстория: