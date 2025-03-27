ФСБ планировала взорвать своего агента возле ТЦК в Херсоне – СБУ
Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, которого оккупанты пытались использовать для теракта возле Херсонского территориального центра комплектования, дистанционно взорвав взрывчатку вместе с исполнителем.
Источник: СБУ в Черкасской области, Офис генпрокурора
Дословно: "Служба безопасности сорвала еще одну попытку ФСБ осуществить теракт в Украине. По результатам спецоперации задержан российский агент, который готовил взрыв возле ТЦК в Херсоне".
Детали: По информации СБУ, по заданию спецслужбы РФ, злоумышленник должен был оставить сумку со взрывчаткой возле админздания, после чего его планировали дистанционно взорвать вместе с устройством.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, исполнителем оказался безработный житель Черкасс, которого ФСБ завербовала через Телеграм-каналы по поиску "быстрых" заработков в начале марта 2025 года.
Перед отправкой в Херсон он выполнял "тестовые задания" в Черкасской области, в частности поджигал объекты "Укрзализныци".
СБУ задержала преступника на месте запланированного теракта. Его взяли под стражу и объявили о подозрении в диверсии и покушении на совершение теракта в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Напомним:
- 21 марта В Тернополе правоохранители задержали 14-летнюю школьницу, которую оккупанты завербовали для теракта возле райотдела полиции, шантажируя ее и угрожая публикацией откровенных фото в интернет.
- 26 марта Служба безопасности предупредила двойной теракт возле ТЦК в Тернополе, который готовила завербованная спецслужбами РФ пара сожителей с Полтавщины.