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ФСБ планировала взорвать своего агента возле ТЦК в Херсоне – СБУ

Степан ГафткоЧетверг, 27 марта 2025, 10:42
ФСБ планировала взорвать своего агента возле ТЦК в Херсоне – СБУ
Фото: Прокуратура Черкасской области

Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, которого оккупанты пытались использовать для теракта возле Херсонского территориального центра комплектования, дистанционно взорвав взрывчатку вместе с исполнителем.

Источник: СБУ в Черкасской области, Офис генпрокурора

Дословно: "Служба безопасности сорвала еще одну попытку ФСБ осуществить теракт в Украине. По результатам спецоперации задержан российский агент, который готовил взрыв возле ТЦК в Херсоне".

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Детали: По информации СБУ, по заданию спецслужбы РФ, злоумышленник должен был оставить сумку со взрывчаткой возле админздания, после чего его планировали дистанционно взорвать вместе с устройством.

 
Фото: Прокуратура Черкасской области

Как сообщили в Офисе генпрокурора, исполнителем оказался безработный житель Черкасс, которого ФСБ завербовала через Телеграм-каналы по поиску "быстрых" заработков в начале марта 2025 года.

Перед отправкой в Херсон он выполнял "тестовые задания" в Черкасской области, в частности поджигал объекты "Укрзализныци".

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СБУ задержала преступника на месте запланированного теракта. Его взяли под стражу и объявили о подозрении в диверсии и покушении на совершение теракта в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним:

  • 21 марта В Тернополе правоохранители задержали 14-летнюю школьницу, которую оккупанты завербовали для теракта возле райотдела полиции, шантажируя ее и угрожая публикацией откровенных фото в интернет.
  • 26 марта Служба безопасности предупредила двойной теракт возле ТЦК в Тернополе, который готовила завербованная спецслужбами РФ пара сожителей с Полтавщины.

СБУОфис генпрокурорадиверсанты
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