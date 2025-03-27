ФСБ планировала взорвать своего агента возле ТЦК в Херсоне – СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, которого оккупанты пытались использовать для теракта возле Херсонского территориального центра комплектования, дистанционно взорвав взрывчатку вместе с исполнителем.

Источник: СБУ в Черкасской области, Офис генпрокурора

Дословно: "Служба безопасности сорвала еще одну попытку ФСБ осуществить теракт в Украине. По результатам спецоперации задержан российский агент, который готовил взрыв возле ТЦК в Херсоне".

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Детали: По информации СБУ, по заданию спецслужбы РФ, злоумышленник должен был оставить сумку со взрывчаткой возле админздания, после чего его планировали дистанционно взорвать вместе с устройством.

Фото: Прокуратура Черкасской области

Как сообщили в Офисе генпрокурора, исполнителем оказался безработный житель Черкасс, которого ФСБ завербовала через Телеграм-каналы по поиску "быстрых" заработков в начале марта 2025 года.

Перед отправкой в Херсон он выполнял "тестовые задания" в Черкасской области, в частности поджигал объекты "Укрзализныци".

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СБУ задержала преступника на месте запланированного теракта. Его взяли под стражу и объявили о подозрении в диверсии и покушении на совершение теракта в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним: