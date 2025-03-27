За 3 роки за участі Нацполіції екстрадували в Україну 151 порушника закону – відповідь на запит
З 24 лютого 2022 року Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції, за дорученнями Офісу генпрокурора та Міністерства юстиції екстрадував до України 151 особу, яка була оголошена в розшук за підозрою, обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, або розшукувалась для подальшого відбування покарання за вироком суду.
Джерело: відповідь на запит "Української правди", який стосувався оголошення Міністерством внутрішніх справ осіб у міжнародний розшук, та представник Департаменту у коментарі УП
Дослівно з відповіді на запит: "З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Департаментом організовано та здійснено 151 прийом-передачу осіб, стосовно яких уповноваженими (центральними) органами іноземних держав прийнято рішення про видачу (екстрадицію) до України".
Деталі: У Департаменті пояснили УП, що йдеться саме про 151 людину, щодо яких в обліках Генерального секретаріату Інтерполу було опубліковано червоне оповіщення або циркуляр.
Для довідки: Червоне оповіщення від циркуляра відрізняється тим, що оповіщення поширюється на всі країни, які співпрацюють по лінії Інтерполу, а циркуляр передбачає, що можна обмежити певні країни, щоб вони не бачили, що щодо певної особи є "червона картка".
Загалом існує дев’ять видів карток Інтерполу. Серед них, зокрема, червоні (стосуються розшуку осіб, які мають підозру, обвинувачення чи вирок за скоєння кримінального правопорушення, з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування і подальшої екстрадиції), сині (становлять інтерес для правоохоронних органів України в рамках кримінальних проваджень та/або оперативно-розшукових справ – підозрювані, свідки, потерпілі у кримінальному провадженні) та жовті (встановлення місцезнаходження осіб, зниклих безвісти, або ідентифікація осіб, які не можуть повідомити відомості про себе).
Лише "червона картка" передбачає видачу особи країні, яка її розшукує.
Деталі: У відповіді на запит вказано, що з початку повномасштабного вторгнення на підставі запитів правоохоронних органів України, надісланих на адресу Департаменту МСНП, в обліках Генерального секретаріату Інтерполу опубліковано 954 Червоних оповіщення та циркуляри; 79 Синіх оповіщень та циркулярів та 796 Жовтих оповіщень та циркулярів.
У Департаменті пояснили УП, що публікація оповіщення або циркуляру не завжди означає оголошення людини в міжнародний розшук.
Загалом станом на 26 березня в обліках Генерального секретаріату Інтерполу за запитами правоохоронних органів України обробляється 1037 Червоних оповіщень та циркулярів, 90 Синіх та 923 Жовтих.
У Департаменті пояснили, що йдеться саме про активні картки на цей час. Оскільки деякі запити можуть зніматися, коли людина екстрадована/розшукана або навпаки додаватися, коли є запит на розшук особи в рамках нового кримінального провадження.
Передісторія:
- 19 березня стало відомо, що в Україну екстрадували забудовника Анатолія Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон.
- Також повідомлялося, що "Українська правда" змогла знайти за кордоном 15 осіб, яких розшукують українські правоохоронці за підозрами у вчиненні злочинів.
- Зокрема, колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, якого підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.
- Втечі за кордон Комарницького сприяли співробітники поліції та колишні позаштатні працівники СБУ, до кордону фігуранта супроводжувало прикриття у вигляді авто із табличкою "200".