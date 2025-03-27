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За 3 года при участии Нацполиции экстрадировали в Украину 151 нарушителя закона – ответ на запрос

Ирина БалачукЧетверг, 27 марта 2025, 13:40
За 3 года при участии Нацполиции экстрадировали в Украину 151 нарушителя закона – ответ на запрос
Экстрадиция застройщика Анатолия Войцеховского. Фото с сайта НПУ

С 24 февраля 2022 года Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции, по поручению Офиса генпрокурора и Министерства юстиции экстрадировал в Украину 151 человека, который был объявлен в розыск по подозрению, обвинению в совершении уголовных преступлений, или разыскивался для дальнейшего отбывания наказания по приговору суда.

Источник: ответ на запрос "Украинской правды", который касался объявления Министерством внутренних дел лиц в международный розыск, представитель Департамента в комментарии УП

Дословно из ответа на запрос: "С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Департаментом организован и осуществлен 151 прием-передача лиц, в отношении которых уполномоченными (центральными) органами иностранных государств принято решение о выдаче (экстрадиции) в Украину".

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Детали: В Департаменте объяснили УП, что речь идет именно о 151 человеке, в отношении которых в учете Генерального секретариата Интерпола было опубликовано красное оповещение или циркуляр.

Для справки: Красное оповещение от циркуляра отличается тем, что оповещение распространяется на все страны, которые сотрудничают по линии Интерпола, а циркуляр предусматривает, что можно ограничить определенные страны, чтобы они не видели, что в отношении определенного лица есть "красная карточка".

Всего существует девять видов карточек Интерпола. Среди них, в частности, красные (касаются розыска лиц, имеющих подозрение, обвинение или приговор за совершение уголовного преступления, с целью их задержания, ареста, ограничения свободы передвижения и дальнейшей экстрадиции), синие (представляют интерес для правоохранительных органов Украины в рамках уголовных производств и/или оперативно-розыскных дел – подозреваемые, свидетели, потерпевшие в уголовном производстве) и желтые (установление местонахождения лиц, пропавших без вести, или идентификация лиц, которые не могут сообщить сведения о себе).

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Только "красная карточка" предусматривает выдачу лица стране, которая его разыскивает.

Детали: В ответе на запрос указано, что с начала полномасштабного вторжения на основании запросов правоохранительных органов Украины, направленных в адрес Департамента МСНП, в учете Генерального секретариата Интерпола опубликовано 954 Красных оповещения и циркуляров; 79 Синих оповещений и циркуляров и 796 Желтых оповещений и циркуляров.

 
Ответ на запрос УП

В Департаменте объяснили УП, что публикация оповещения или циркуляра не всегда означает объявление человека в международный розыск.

Всего по состоянию на 26 марта в учете Генерального секретариата Интерпола по запросам правоохранительных органов Украины обрабатывается 1037 Красных оповещений и циркуляров, 90 Синих и 923 Желтых.

В Департаменте объяснили, что речь идет именно об активных карточках в настоящее время. Поскольку некоторые запросы могут сниматься, когда человек экстрадирован/разыскан или наоборот добавляться, когда есть запрос на розыск лица в рамках нового уголовного производства.

Предыстория:

полициярозыскэкстрадиция
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