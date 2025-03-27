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Біля Хургади затонув батискаф з російськими туристами: є загиблі

Степан ГафткоЧетвер, 27 березня 2025, 14:24
Біля Хургади затонув батискаф з російськими туристами: є загиблі
Фото з Телеграм-каналу "Нова газета Європа"

27 березня близько 10 ранку внаслідок катастрофи прогулянкового батискафа біля берегів Єгипту загинуло щонайменше 4 російських туристи, всього на борту перебувало 45 людей, не враховуючи членів екіпажу. 

Джерело: генконсульство РФ в Хургаді

Дослівно: "На відстані 1 км від берега сталася аварія батискафа "Синдбад", що належить однойменному готелю. Батискаф здійснював підводну екскурсію. Окрім членів екіпажу на борту було 45 туристів, серед яких є неповнолітні. Всі вони – громадяни Росії, туристи компанії "Бібліо Глобус"".

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Деталі: За попередніми даними генконсульства, більшість пасажирів батискафа були врятовані та доставлені до своїх готелів і лікарень у Хургаді. 

Їхній стан не викликає занепокоєння. Чотири людини загинули, доля кількох туристів з'ясовується.

На причалі готелю "Синдбад" працюють дипломати генконсульства РФ.

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"Радіо Свобода" стверджує, що загинули 6 росіян.

ЄгипетРосіяаварія
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