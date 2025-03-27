Возле Хургады затонул батискаф с российскими туристами: есть погибшие
27 марта около 10 утра в результате катастрофы прогулочного батискафа у берегов Египта погибли по меньшей мере 4 российских туриста, всего на борту находилось 45 человек, не считая членов экипажа.
Источник: генконсульство РФ в Хургаде
Дословно: "На расстоянии 1 км от берега произошло крушение батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименному отелю. Батискаф осуществлял подводную экскурсию. Кроме членов экипажа на борту было 45 туристов, среди которых есть несовершеннолетние. Все они – граждане России, туристы компании "Библио Глобус"".
Детали: По предварительным данным генконсульства, большинство пассажиров батискафа были спасены и доставлены в свои отели и больницы в Хургаде.
Их состояние не вызывает беспокойства. Четыре человека погибли, судьба нескольких туристов выясняется.
На причале отеля "Синдбад" работают дипломаты генконсульства РФ.
"Радио Свобода" утверждает, что погибли 6 россиян.