Возле Хургады затонул батискаф с российскими туристами: есть погибшие

27 марта около 10 утра в результате катастрофы прогулочного батискафа у берегов Египта погибли по меньшей мере 4 российских туриста, всего на борту находилось 45 человек, не считая членов экипажа.

Источник: генконсульство РФ в Хургаде

Дословно: "На расстоянии 1 км от берега произошло крушение батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименному отелю. Батискаф осуществлял подводную экскурсию. Кроме членов экипажа на борту было 45 туристов, среди которых есть несовершеннолетние. Все они – граждане России, туристы компании "Библио Глобус"".

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Детали: По предварительным данным генконсульства, большинство пассажиров батискафа были спасены и доставлены в свои отели и больницы в Хургаде.

Их состояние не вызывает беспокойства. Четыре человека погибли, судьба нескольких туристов выясняется.

На причале отеля "Синдбад" работают дипломаты генконсульства РФ.

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"Радио Свобода" утверждает, что погибли 6 россиян.