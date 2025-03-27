Мер: Дніпро пережило один із наймасштабніших обстрілів росіян

У середу 26 березня місто Дніпро пережило один із наймасованіших обстрілів, що були під час повномасштабного вторгнення росіян.

Джерело: повідомлення мера Дніпра Бориса Філатова

Пряма мова: "Один з наймасованіших обстрілів, що бачив Дніпро за три роки війни. Наслідки численні, та, на щастя, всі живі. Комунальники разом з ДСНС, поліцією та всіма службами з ночі продовжують працювати як єдиний механізм. Аби допомагати людям".

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Деталі: За словами Філатова збитки ще підраховують, наразі відомо про близько 20 пошкоджених багатоповерхівок, в яких вибиті вікна та понівечені покрівлі.

Також шибки потрощило й в одній зі шкіл.

Передісторія:

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