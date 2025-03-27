Мер: Дніпро пережило один із наймасштабніших обстрілів росіян
Четвер, 27 березня 2025, 14:52
У середу 26 березня місто Дніпро пережило один із наймасованіших обстрілів, що були під час повномасштабного вторгнення росіян.
Джерело: повідомлення мера Дніпра Бориса Філатова
Пряма мова: "Один з наймасованіших обстрілів, що бачив Дніпро за три роки війни. Наслідки численні, та, на щастя, всі живі. Комунальники разом з ДСНС, поліцією та всіма службами з ночі продовжують працювати як єдиний механізм. Аби допомагати людям".
Реклама:
Деталі: За словами Філатова збитки ще підраховують, наразі відомо про близько 20 пошкоджених багатоповерхівок, в яких вибиті вікна та понівечені покрівлі.
Також шибки потрощило й в одній зі шкіл.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Три людини постраждали, а також пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, підприємства, освітній заклад та десятки автомобілів у внаслідок російської дронової атаки на Дніпро 26 березня.