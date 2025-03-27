Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Мер: Дніпро пережило один із наймасштабніших обстрілів росіян

Олександр ШумілінЧетвер, 27 березня 2025, 14:52
Мер: Дніпро пережило один із наймасштабніших обстрілів росіян
Фото: Дніпропетровська ОВА

У середу 26 березня місто Дніпро пережило один із наймасованіших обстрілів, що були під час повномасштабного вторгнення росіян.

Джерело: повідомлення мера Дніпра Бориса Філатова

Пряма мова: "Один з наймасованіших обстрілів, що бачив Дніпро за три роки війни. Наслідки численні, та, на щастя, всі живі. Комунальники разом з ДСНС, поліцією та всіма службами з ночі продовжують працювати як єдиний механізм. Аби допомагати людям".

Реклама:

Деталі: За словами Філатова збитки ще підраховують, наразі відомо про близько 20 пошкоджених багатоповерхівок, в яких вибиті вікна та понівечені покрівлі.

Також шибки потрощило й в одній зі шкіл.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Три людини постраждали, а також пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, підприємства, освітній заклад та десятки автомобілів у внаслідок російської дронової атаки на Дніпро 26 березня.

Дніпроросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Усі новини...
Дніпро
Атака на Дніпро: 3 постраждалих, понівечено підприємства, багатоповерхівки та понад 60 авто
У Дніпрі через атаку дронів сталося одразу кілька пожеж
Суд продовжив цілодобовий домашній арешт нардепу Тищенку ще на 2 місяці
Останні новини
23:34
Новини економіки 3 квітня: світ реагує на мита Трампа, Кличко звільняє підозрюваних в корупції
23:14
Трамп про тарифи: Була операція, як на пацієнті, я казав, що все буде саме так
23:08
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
23:05
Генштаб: На фронті відбулось 111 зіткнень
22:59
Спортивна історія дня. Найзапекліші протистояння напарників у Формулі-1
22:57
В Опереті відбулась прем’єра опери "Місяць" Карла Орфа: чи варта вона уваги
22:38
Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про надра
22:17
У США перевірять роль глави Пентагону в інциденті з Signal
21:56
"Не думайте, що всі, хто залишилися на своїй землі – зрадники". Як це – жити в окупації
21:49
У Лондонській опері пояснили, чому запросили пропутінську співачку Нетребко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: