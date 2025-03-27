Мэр: Днепр пережил один из самых масштабных обстрелов россиян
Четверг, 27 марта 2025, 14:52
В среду 26 марта город Днепр пережил один из самых массированных обстрелов, которые были во время полномасштабного вторжения россиян.
Источник: сообщение мэра Днепра Бориса Филатова
Прямая речь: "Один из самых массированных обстрелов, которые видел Днепр за три года войны. Последствия многочисленные, но, к счастью, все живы. Коммунальщики вместе с ГСЧС, полицией и всеми службами с ночи продолжают работать как единый механизм. Чтобы помогать людям".
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Детали: По словам Филатова убытки еще подсчитывают, пока известно об около 20 поврежденных многоэтажек, в которых выбиты окна и изуродованы кровли.
Также стекла разбило и в одной из школ.
Предыстория:
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- Три человека пострадали, а также повреждены более 10 многоэтажек, предприятия, образовательное учреждение и десятки автомобилей в результате российской дроновой атаки на Днепр 26 марта.