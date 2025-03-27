Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Мэр: Днепр пережил один из самых масштабных обстрелов россиян

Александр ШумилинЧетверг, 27 марта 2025, 14:52
Мэр: Днепр пережил один из самых масштабных обстрелов россиян
Фото: Днепропетровская ОВА

В среду 26 марта город Днепр пережил один из самых массированных обстрелов, которые были во время полномасштабного вторжения россиян.

Источник: сообщение мэра Днепра Бориса Филатова

Прямая речь: "Один из самых массированных обстрелов, которые видел Днепр за три года войны. Последствия многочисленные, но, к счастью, все живы. Коммунальщики вместе с ГСЧС, полицией и всеми службами с ночи продолжают работать как единый механизм. Чтобы помогать людям".

Реклама:

Детали: По словам Филатова убытки еще подсчитывают, пока известно об около 20 поврежденных многоэтажек, в которых выбиты окна и изуродованы кровли.

Также стекла разбило и в одной из школ.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Три человека пострадали, а также повреждены более 10 многоэтажек, предприятия, образовательное учреждение и десятки автомобилей в результате российской дроновой атаки на Днепр 26 марта.

Днепрроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
Днепр
Атака на Днепр: 3 пострадавших, повреждены предприятия, многоэтажки и более 60 авто
В Днепре из-за атаки дронов произошло сразу несколько пожаров
Суд продлил круглосуточный домашний арест нардепу Тищенко еще на 2 месяца
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: