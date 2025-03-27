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Макрон анонсував відправку в Україну франко-британської місії для підготовки ЗСУ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 березня 2025, 16:15
Макрон анонсував відправку в Україну франко-британської місії для підготовки ЗСУ
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції після саміту "коаліції рішучих" в Парижі у четвер оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV

Деталі: За словами Макрона, в Україну буде відправлена "франко-британська команда" для "підготовки формату української армії завтрашнього дня".

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Він додав, що робота над потенційною відправкою так званих "сил стримування" в Україну триває. Ці війська потенційно мають діяти як засіб "стримування" у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Макрон відзначив, що це могли б бути сили з "деяких країн-членів ЄС", які перебували би в "певних стратегічних місцях" в Україні.

Передісторія:

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  • Раніше повідомляли, що у Франції допускають розміщення європейських миротворчих сил в Україні на відстані від лінії фронту, одним з варіантів є розгортання вздовж лінії Дніпра.
  • Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".
  • За даними співрозмовників Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.

Макронросійсько-українська війнадопомога УкраїніЗбройні сили
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