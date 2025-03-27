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Макрон анонсировал отправку в Украину франко-британской миссии для подготовки ВСУ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 27 марта 2025, 16:15
Макрон анонсировал отправку в Украину франко-британской миссии для подготовки ВСУ
Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после саммита "коалиции решительных" в Париже в четверг объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV

Детали: По словам Макрона, в Украину будет отправлена "франко-британская команда" для "подготовки формата украинской армии завтрашнего дня".

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Он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил сдерживания" в Украину продолжается. Эти войска потенциально должны действовать как средство "сдерживания" в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Макрон отметил, что это могли бы быть силы из "некоторых стран-членов ЕС", которые находились бы в "определенных стратегических местах" в Украине.

Предыстория:

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  • Ранее сообщалось, что во Франции допускают размещение европейских миротворческих сил в Украине на расстоянии от линии фронта, одним из вариантов является развертывание вдоль линии Днепра.
  • Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".
  • По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.

Макронроссийско-украинская войнапомощь УкраинеВооруженные силы
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