Макрон анонсировал отправку в Украину франко-британской миссии для подготовки ВСУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после саммита "коалиции решительных" в Париже в четверг объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV

Детали: По словам Макрона, в Украину будет отправлена "франко-британская команда" для "подготовки формата украинской армии завтрашнего дня".

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Он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил сдерживания" в Украину продолжается. Эти войска потенциально должны действовать как средство "сдерживания" в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Макрон отметил, что это могли бы быть силы из "некоторых стран-членов ЕС", которые находились бы в "определенных стратегических местах" в Украине.

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