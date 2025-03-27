"Один чіткий план": Зеленський закликав партнерів узгодити розгортання коаліційних сил в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі лідерів щодо підтримки України в Парижі закликав країни-партнери створити конкретний спільний план розгортання їхніх сил на території України.

Джерело: промова Зеленського на зустрічі лідерів щодо підтримки України

Деталі: Зеленський подякував Франції, Великій Британії та іншим країнам за підтримку та наголосив, що союзники мають визначитися щодо розгортання своїх сил, зокрема коли саме коаліція їх розгорне – під час перемир’я чи після завершення війни.

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Пряма мова: "Зараз, під час цієї зустрічі, під час майбутніх військових переговорів і в усіх наших обговореннях тут, у Європі, і з іншими партнерами, зокрема зі США, ми маємо відповісти на деякі дуже конкретні запитання. Які країни будуть залучені на землі, у небі й на морі в Україні? Де саме розміщуватимуться ці сили? Якою буде чисельність і структура цих сил? Якими будуть їхні процедури реагування у разі виникнення загрози? І коли наша коаліція фактично розгорне сили в Україні – коли почнеться перемир’я чи коли війна повністю закінчиться і буде досягнуте врегулювання?

Нам потрібен один чіткий план – план, на який ми всі погодимося і який почнемо втілювати в життя, – на основі тих варіантів і планів, які вже були обговорені з вами і є для вас доступними. Ми хочемо запросити невелику групу людей – ваших представників – в Україну, щоб разом розробити цей план".

Що передувало:

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Під час зустрічі європейських лідерів у Парижі Зеленський заявив, що дані української розвідки свідчать, що Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Нагадаємо: