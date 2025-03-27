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"Один четкий план": Зеленский призвал партнеров согласовать развертывание коалиционных сил в Украине

Анастасия ПроцЧетверг, 27 марта 2025, 16:13
Один четкий план: Зеленский призвал партнеров согласовать развертывание коалиционных сил в Украине
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи лидеров по поддержке Украины в Париже призвал страны-партнеры создать конкретный совместный план развертывания их сил на территории Украины.

Источник: речь Зеленского на встрече лидеров по поддержке Украины

Детали: Зеленский поблагодарил Францию, Великобританию и другие страны за поддержку и подчеркнул, что союзники должны определиться относительно развертывания своих сил, в частности когда именно коалиция их развернет – во время перемирия или после завершения войны.

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Прямая речь: "Сейчас, во время этой встречи, во время будущих военных переговоров и во всех наших обсуждениях здесь, в Европе, и с другими партнерами, в частности с США, мы должны ответить на некоторые очень конкретные вопросы. Какие страны будут задействованы на земле, в небе и на море в Украине? Где именно будут размещаться эти силы? Какой будет численность и структура этих сил? Какими будут их процедуры реагирования в случае возникновения угрозы? И когда наша коалиция фактически развернет силы в Украине – когда начнется перемирие или когда война полностью закончится и будет достигнуто урегулирование?

Нам нужен один четкий план – план, на который мы все согласимся и который начнем воплощать в жизнь, - на основе тех вариантов и планов, которые уже были обсуждены с вами и являются для вас доступными. Мы хотим пригласить небольшую группу людей – ваших представителей – в Украину, чтобы вместе разработать этот план".

Что предшествовало:

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  • Во время встречи европейских лидеров в Париже Зеленский заявил, что данные украинской разведки свидетельствуют, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Напомним:

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии.
  • Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".
  • По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.

Зеленскийроссийско-украинская войнаФранция
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