Генштаб: Росія продовжує штампувати фейки про нібито українські удари по енергообʼєктах
В українському Генштабі повідомили, що російське Міноборони вкотре поширило інформацію про нібито удари України по енергетичних об’єктах, що не відповідає дійсності.
Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "Чергова заява міністерства оборони РФ (про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів) не відповідає дійсності. Так само, як і вчорашня подібна заява.
25-27 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях Росії, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами українського Криму".
Деталі: В Генштабі наголосили, що військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, щоб звинуватити Україну та затягувати бойові дії.
Передісторія:
- У середу 26 березня Генштаб ЗСУ також спростовував подібні заявив Міноборони РФ.
- За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня делегації США, України та Росії домовились працювати над перемирʼям у Чорному моріта забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.