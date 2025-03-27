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Генштаб: Росія продовжує штампувати фейки про нібито українські удари по енергообʼєктах

Олександр ШумілінЧетвер, 27 березня 2025, 17:00
Генштаб: Росія продовжує штампувати фейки про нібито українські удари по енергообʼєктах
Фото: Getty Images

В українському Генштабі повідомили, що російське Міноборони вкотре поширило інформацію про нібито удари України по енергетичних об’єктах, що не відповідає дійсності.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Чергова заява міністерства оборони РФ (про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів) не відповідає дійсності. Так само, як і вчорашня подібна заява.

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25-27 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях Росії, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами українського Криму".

 
Заява російського Міноборони

Деталі: В Генштабі наголосили, що військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, щоб звинуватити Україну та затягувати бойові дії.

Передісторія:

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  • У середу 26 березня Генштаб ЗСУ також спростовував подібні заявив Міноборони РФ.
  • За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня делегації США, України та Росії домовились працювати над перемирʼям у Чорному моріта забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

енергетикавійнапереговори
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