Генштаб: Россия продолжает штамповать фейки о якобы украинских ударах по энергообъектам
В украинском Генштабе сообщили, что российское Минобороны в очередной раз распространило информацию о якобы ударах Украины по энергетическим объектам, что не соответствует действительности.
Источник: сообщение Генштаба ВСУ
Дословно: "Очередное заявление министерства обороны РФ (о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов) не соответствует действительности. Так же, как и вчерашнее подобное заявление.
25-27 марта Силы обороны Украины не наносили ударов БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях России, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами украинского Крыма".
Детали: В Генштабе отметили, что военное ведомство страны-агрессора продолжает штамповать фейки, чтобы обвинить Украину и затягивать боевые действия.
Предыстория:
- В среду 26 марта Генштаб ВСУ также опровергал подобные заявления Минобороны РФ.
- По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта делегации США, Украины и России договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.