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Генштаб: Россия продолжает штамповать фейки о якобы украинских ударах по энергообъектам

Александр ШумилинЧетверг, 27 марта 2025, 17:00
Генштаб: Россия продолжает штамповать фейки о якобы украинских ударах по энергообъектам
Фото: Getty Images

В украинском Генштабе сообщили, что российское Минобороны в очередной раз распространило информацию о якобы ударах Украины по энергетическим объектам, что не соответствует действительности.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "Очередное заявление министерства обороны РФ (о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов) не соответствует действительности. Так же, как и вчерашнее подобное заявление.

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25-27 марта Силы обороны Украины не наносили ударов БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях России, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами украинского Крыма".

 
Заявление Минобороны РФ

Детали: В Генштабе отметили, что военное ведомство страны-агрессора продолжает штамповать фейки, чтобы обвинить Украину и затягивать боевые действия.

Предыстория:

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энергетикавойнапереговоры
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