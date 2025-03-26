Генштаб: Росія поширює брехню про порушення Україною умов припинення вогню по енергетиці

Заяви Міністерства оборони держави-агресора про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму".

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Деталі: У Генштабі наголосили, що військове відомство Росії поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ.

Що передувало: Міноборони РФ заявило, що вночі 26 березня біля узбережжя тимчасово окупованого Росією Криму в районі мису Тарханкут засобами ППО РФ нібито збито два українських ударних БПЛА, об'єктом атаки яких було наземне обладнання Глібовського підземного сховища газу.

За твердженням окупантів, українські дрони цієї ночі атакували об'єкт філії ПАТ "Россети Центр - Брянськенерго" в Брянській області, а 25 березня - енергооб'єкт філії ПАТ "Россети Центр - Курськенерго" в Курській області.

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