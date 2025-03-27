Зеленський: Україна запропонує алгоритм для діалогу щодо контингенту через 7-10 днів

Президент Володимир Зеленський на брифінгу в Парижі в четвер після саміту лідерів "коаліції рішучих" повідомив, що через 7-10 днів Україна запропонує союзникам алгоритм для діалогу щодо розгортання військового контингенту у майбутньому.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зеленський відзначив, що у багатьох лідерів є своє бачення з приводу гарантування безпеки України у разі мирної домовленості з РФ. Утім, базовим баченням є гарантування за рахунок сильної української армії та розміщення контингенту окремих держав.

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Пряма мова Зеленського: "Є базис, який базується на українській армії і на контингенті, який представлений в Україні – в небі, на морі… на землі. Ми вважаємо, що Україна запропонує алгоритм для діалогу. Я думаю, це буде в найближчі 7-10 днів – з тією зустріччю, яку вже анонсував президент Макрон. Ми будемо дуже дружньо, але сперечатися вже на майданчику, який буде готовий. Ми запропонуємо базову ідею, базову стратегію".

Деталі: Він додав, що на переговорному столі є також ідеї деяких союзників розгорнути сили під проводом ОБСЄ чи ООН, однак Україна ці пропозиції не підтримує.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що міністри закордонних справ країн-союзниць Києва підготують юридичні позиції щодо моніторингу припинення вогню в Україні.