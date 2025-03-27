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Зеленский: Украина предложит алгоритм для диалога по контингенту через 7-10 дней

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 27 марта 2025, 18:01
Зеленский: Украина предложит алгоритм для диалога по контингенту через 7-10 дней
Владимир Зеленский, фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский на брифинге в Париже в четверг после саммита лидеров "коалиции решительных" сообщил, что через 7-10 дней Украина предложит союзникам алгоритм для диалога по развертыванию военного контингента в будущем.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что у многих лидеров есть свое видение по поводу обеспечения безопасности Украины в случае мирной договоренности с РФ. Впрочем, базовым видением является обеспечение за счет сильной украинской армии и размещения контингента отдельных государств.

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Прямая речь Зеленского: "Есть базис, который базируется на украинской армии и на контингенте, который представлен в Украине – в небе, на море... на земле. Мы считаем, что Украина предложит алгоритм для диалога. Я думаю, это будет в ближайшие 7-10 дней – с той встречей, которую уже анонсировал президент Макрон. Мы будем очень дружественно, но спорить уже на площадке, которая будет готова. Мы предложим базовую идею, базовую стратегию".

Детали: Он добавил, что на переговорном столе есть также идеи некоторых союзников развернуть силы под руководством ОБСЕ или ООН, однако Украина это предложение не поддерживает.

Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что министры иностранных дел стран-союзниц Киева подготовят юридические позиции по мониторингу прекращения огня в Украине.

Зеленскийроссийско-украинская война
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