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У Німеччині анонсували нові поставки зброї Україні

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 березня 2025, 20:01
У Німеччині анонсували нові поставки зброї Україні
Анналена Бербок, фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка йде у відставку, заявила на пресконференції в Берліні, що Німеччина найближчим часом передасть Україні нові партії озброєнь для того, щоби держава могла боронитися проти нових атак Росії.

Джерело:"Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми знаємо, що справжній мир не приходить через капітуляцію. Ті, хто тиснуть на Україну, щоб вона поступилася, домовляються не про мир, а про чергову ескалацію. Припинення вогню на умовах Путіна було б не завершенням війни, а прелюдією до наступного наступу… Наша відповідь на війну Путіна – мир завдяки силі. Мир через європейську єдність і рішучість".

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Деталі: За її словами, у найближчі місяці Німеччина надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони, безпілотники та радари.

Вона підкреслила також, що без миру європейські санкції не будуть зняті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який йде у відставку, також вважає, що знімати санкції з Росії до досягнення миру було б великою помилкою.

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Напередодні Бербок привітала рішення бюджетного комітету Бундестагу щодо виділення 3 млрд євро додаткової військової допомоги Україні у 2025 році.

Німеччинадопомога Українізброяросійсько-українська війна
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