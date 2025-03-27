У Німеччині анонсували нові поставки зброї Україні
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка йде у відставку, заявила на пресконференції в Берліні, що Німеччина найближчим часом передасть Україні нові партії озброєнь для того, щоби держава могла боронитися проти нових атак Росії.
Джерело:"Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"
Пряма мова: "Ми знаємо, що справжній мир не приходить через капітуляцію. Ті, хто тиснуть на Україну, щоб вона поступилася, домовляються не про мир, а про чергову ескалацію. Припинення вогню на умовах Путіна було б не завершенням війни, а прелюдією до наступного наступу… Наша відповідь на війну Путіна – мир завдяки силі. Мир через європейську єдність і рішучість".
Деталі: За її словами, у найближчі місяці Німеччина надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони, безпілотники та радари.
Вона підкреслила також, що без миру європейські санкції не будуть зняті.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який йде у відставку, також вважає, що знімати санкції з Росії до досягнення миру було б великою помилкою.
Напередодні Бербок привітала рішення бюджетного комітету Бундестагу щодо виділення 3 млрд євро додаткової військової допомоги Україні у 2025 році.