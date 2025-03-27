В Германии анонсировали новые поставки оружия Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая уходит в отставку, заявила на пресс-конференции в Берлине, что Германия в ближайшее время передаст Украине новые партии вооружений для того, чтобы государство могло защищаться против новых атак России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Прямая речь: "Мы знаем, что настоящий мир не приходит через капитуляцию. Те, кто давят на Украину, чтобы она уступила, договариваются не о мире, а об очередной эскалации. Прекращение огня на условиях Путина было бы не завершением войны, а прелюдией к следующему наступлению... Наш ответ на войну Путина - мир благодаря силе. Мир через европейское единство и решимость".

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Детали: По ее словам, в ближайшие месяцы Германия предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, беспилотники и радары.

Она подчеркнула также, что без мира европейские санкции не будут сняты.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который уходит в отставку, также считает, что снимать санкции с России до достижения мира было бы большой ошибкой.

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Накануне Бербок приветствовала решение бюджетного комитета Бундестага о выделении 3 млрд евро дополнительной военной помощи Украине в 2025 году.