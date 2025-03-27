Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

В Германии анонсировали новые поставки оружия Украине

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 27 марта 2025, 20:01
В Германии анонсировали новые поставки оружия Украине
Анналена Бербок, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая уходит в отставку, заявила на пресс-конференции в Берлине, что Германия в ближайшее время передаст Украине новые партии вооружений для того, чтобы государство могло защищаться против новых атак России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Прямая речь: "Мы знаем, что настоящий мир не приходит через капитуляцию. Те, кто давят на Украину, чтобы она уступила, договариваются не о мире, а об очередной эскалации. Прекращение огня на условиях Путина было бы не завершением войны, а прелюдией к следующему наступлению... Наш ответ на войну Путина - мир благодаря силе. Мир через европейское единство и решимость".

Реклама:

Детали: По ее словам, в ближайшие месяцы Германия предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, беспилотники и радары.

Она подчеркнула также, что без мира европейские санкции не будут сняты.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который уходит в отставку, также считает, что снимать санкции с России до достижения мира было бы большой ошибкой.

РЕКЛАМА:

Накануне Бербок приветствовала решение бюджетного комитета Бундестага о выделении 3 млрд евро дополнительной военной помощи Украине в 2025 году.

Германияпомощь Украинеоружиероссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский анонсировал встречу военных из стран "коалиции решительных" 4 апреля
Трамп посетит в мае Саудовскую Аравию - Белый дом
фотоУкраина получит от Латвии еще 1500 дронов
Арестованная в Молдове Гуцул написала письмо Вэнсу
У украинца, напавшего с ножом на людей в Амстердаме, подозревают террористический мотив
фотоПольша передала Украине пропагандиста из пула Медведчука Молчанова
Все новости...
Германия
В Германии предостерегают Запад от обмана Путина в переговорах о перемирии
Шольца и его правительство официально уволили в Германии
Германия ввела санкции против чиновников, причастных к подавлению протестов в Грузии
Последние новости
22:05
В кинопрокат возвращается фильм "Каменный крест": что следует знать о ленте
22:01
видеоЗеленский провел Ставку по комплектации бригад и иностранному контингенту
22:00
Ле Пен получила шанс баллотироваться в президенты Франции, несмотря на приговор
21:42
Зеленский анонсировал встречу военных из стран "коалиции решительных" 4 апреля
21:36
Чем будет удивлять небо в апреле: календарь космических событий в месяц
21:31
Глава МИД Германии: такие проекты, как "Северный поток-2", больше не будут существовать
21:29
Зеленский надеется на ужесточение санкций США против России за удары по энергообъектам
21:10
В 17 лет боролся против оккупации, в 19 – пошел в ССО. История "Твикса", погибшего на Курщине
21:08
Победителя Сиднейского и Франкфуртского марафонов дисквалифицировали на 5 лет
20:48
КолонкаКремль с помощью выборов стремится дестабилизировать Украину – Умланд
Все новости...
Реклама:
Реклама: