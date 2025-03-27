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МЗС: Перемир'я в Чорному морі не є відновленням зернової ініціативи

Тетяна ОлійникЧетвер, 27 березня 2025, 21:34
МЗС: Перемир'я в Чорному морі не є відновленням зернової ініціативи
Георгій Тихий. Фото з сайту МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що тимчасове припинення вогню в Чорному морі не є відновленням Чорноморської зернової ініціативи та стосується портів на річках регіону.

Джерело: речник МЗС Георгій Тихий заявив на брифінгу 27 березня, передає "Укрінформ" та "Суспільне"

Деталі: Як повідомив речник, домовленість про припинення вогню в Чорному морі передбачає заборону ударів по цивільному судноплавству та усіх портах. А от на російські військові кораблі ця домовленість не розповсюджується.

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Пряма мова: "Тобто переміщення російських військових кораблів за межі східної частини Чорного моря вважатиметься порушенням цих домовленостей, буде розцінюватись, як порушення зобов'язань забезпечення вільного судноплавства в Чорному морі, і як загроза національній безпеці України. У такому разі Україна буде мати повне право на свій захист".

Деталі: Тихий також відреагував на маніпуляції з боку РФ щодо намагання російської сторони представити домовленість про припинення вогню в Чорному морі, як відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Пряма мова: "Таке не обговорювалося, ніхто ні про що подібне не домовлявся. Тому що, знову ж таки, ви знаєте, що вже достатньо довгий час Україна сама забезпечує морський транзит. Завдяки тому, що Сили оборони змогли відігнати російський флот від наших комерційних шляхів. Україна вже давно сама забезпечує судноплавство".

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Він також наголосив, що заява Кремля про те, що ембарго на удари по енергооб'єктах діє нібито з 18 березня, не відповідає дійсності.

Що передувало: 

  • Росія висунула низку вимог для того, щоб погодитись на припинення вогню в Чорному морі, що було предметом зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

Чорне мореперемир’я
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