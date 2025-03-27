МЗС: Перемир'я в Чорному морі не є відновленням зернової ініціативи
У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що тимчасове припинення вогню в Чорному морі не є відновленням Чорноморської зернової ініціативи та стосується портів на річках регіону.
Джерело: речник МЗС Георгій Тихий заявив на брифінгу 27 березня, передає "Укрінформ" та "Суспільне"
Деталі: Як повідомив речник, домовленість про припинення вогню в Чорному морі передбачає заборону ударів по цивільному судноплавству та усіх портах. А от на російські військові кораблі ця домовленість не розповсюджується.
Пряма мова: "Тобто переміщення російських військових кораблів за межі східної частини Чорного моря вважатиметься порушенням цих домовленостей, буде розцінюватись, як порушення зобов'язань забезпечення вільного судноплавства в Чорному морі, і як загроза національній безпеці України. У такому разі Україна буде мати повне право на свій захист".
Деталі: Тихий також відреагував на маніпуляції з боку РФ щодо намагання російської сторони представити домовленість про припинення вогню в Чорному морі, як відновлення Чорноморської зернової ініціативи.
Пряма мова: "Таке не обговорювалося, ніхто ні про що подібне не домовлявся. Тому що, знову ж таки, ви знаєте, що вже достатньо довгий час Україна сама забезпечує морський транзит. Завдяки тому, що Сили оборони змогли відігнати російський флот від наших комерційних шляхів. Україна вже давно сама забезпечує судноплавство".
Він також наголосив, що заява Кремля про те, що ембарго на удари по енергооб'єктах діє нібито з 18 березня, не відповідає дійсності.
Що передувало:
- Росія висунула низку вимог для того, щоб погодитись на припинення вогню в Чорному морі, що було предметом зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.