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МИД: Перемирие в Черном море не является восстановлением зерновой инициативы

Татьяна ОлейникЧетверг, 27 марта 2025, 21:34
МИД: Перемирие в Черном море не является восстановлением зерновой инициативы
Георгий Тихий. Фото с сайта МИДа

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что временное прекращение огня в Черном море не является восстановлением Черноморской зерновой инициативы и касается портов на реках региона.

Источник: спикер МИД Георгий Тихий заявил на брифинге 27 марта, передает "Укринформ" и "Суспільне"

Детали: Как сообщил спикер, договоренность о прекращении огня в Черном море предусматривает запрет ударов по гражданскому судоходству и всем портам. А вот на российские военные корабли эта договоренность не распространяется.

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Прямая речь: "То есть перемещение российских военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением этих договоренностей, будет расцениваться как нарушение обязательств обеспечения свободного судоходства в Черном море, и как угроза национальной безопасности Украины. В таком случае Украина будет иметь полное право на свою защиту".

Детали: Тихий также отреагировал на манипуляции со стороны РФ относительно попытки российской стороны представить договоренность о прекращении огня в Черном море, как восстановление Черноморской зерновой инициативы.

Прямая речь: "Такое не обсуждалось, никто ни о чем подобном не договаривался. Потому что, опять же, вы знаете, что уже достаточно долгое время Украина сама обеспечивает морской транзит. Благодаря тому, что Силы обороны смогли отогнать российский флот от наших коммерческих путей. Украина уже давно сама обеспечивает судоходство".

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Детали: Он также подчеркнул, что заявление Кремля о том, что эмбарго на удары по энергообъектам действует якобы с 18 марта, не соответствует действительности.

Что предшествовало:

  • Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

Черное мореперемирие
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