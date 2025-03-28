Росіяни атакували "Шахедами" інфраструктуру та нафтогазові об'єкти в Полтаві – Генштаб
П'ятниця, 28 березня 2025, 02:58
Російські війська били на Полтавщині по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин - застосувавши БпЛА типу "Shahed", масовано атакували Полтаву.
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Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.
Деталі: У Генштабі відзначили, що окупанти брешуть про свої "устремління до миру", і далі умисно нападають на цивільні об’єкти.
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- Увечері 27 березня російська армія атакувала Полтаву безпілотниками, унаслідок цього в деяких мікрорайонах міста відсутнє електропостачання. Відомо про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади.