Росіяни атакували "Шахедами" інфраструктуру та нафтогазові об'єкти в Полтаві – Генштаб

Російські війська били на Полтавщині по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин - застосувавши БпЛА типу "Shahed", масовано атакували Полтаву.

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Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

Деталі: У Генштабі відзначили, що окупанти брешуть про свої "устремління до миру", і далі умисно нападають на цивільні об’єкти.

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