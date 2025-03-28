Россияне атаковали "Шахедами" инфраструктуру и нефтегазовые объекты в Полтаве – Генштаб

Российские войска били на Полтавщине по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.

Источник: Генштаб

Дословно: "Российские захватчики совершили очередное военное преступление - применив БпЛА типа „Shahed", массированно атаковали Полтаву.

Реклама:

Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.

Детали: В Генштабе отметили, что оккупанты врут о своих "устремлениях к миру", и дальше умышленно нападают на гражданские объекты.

Напомним:

РЕКЛАМА: