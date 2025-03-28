Россияне атаковали "Шахедами" инфраструктуру и нефтегазовые объекты в Полтаве – Генштаб
Пятница, 28 марта 2025, 02:58
Российские войска били на Полтавщине по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.
Источник: Генштаб
Дословно: "Российские захватчики совершили очередное военное преступление - применив БпЛА типа „Shahed", массированно атаковали Полтаву.
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Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.
Детали: В Генштабе отметили, что оккупанты врут о своих "устремлениях к миру", и дальше умышленно нападают на гражданские объекты.
Напомним:
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- Вечером 27 марта российская армия атаковала Полтаву беспилотниками, в результате чего в некоторых микрорайонах города отсутствует электроснабжение. Известно о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской общины.