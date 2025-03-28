У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на Кропивницкий 19 березня

У Кропивницькому в лікарні помер чоловік, який зазнав 90% опіків тіла внаслідок російської атаки на місто 19 березня.

Джерело: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Пряма мова: "На жаль, в лікарні помер чоловік, який, внаслідок ворожої атаки на Кропивницький, отримав майже 90 % опіків".

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Деталі: За словами очільника ОВА, всі ці дні лікарі боролися за нього, але поранення були несумісні з життям.

Що передувало: