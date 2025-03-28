У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на Кропивницкий 19 березня
П'ятниця, 28 березня 2025, 13:53
У Кропивницькому в лікарні помер чоловік, який зазнав 90% опіків тіла внаслідок російської атаки на місто 19 березня.
Джерело: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович
Пряма мова: "На жаль, в лікарні помер чоловік, який, внаслідок ворожої атаки на Кропивницький, отримав майже 90 % опіків".
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Деталі: За словами очільника ОВА, всі ці дні лікарі боролися за нього, але поранення були несумісні з життям.
Що передувало:
- 19 березня ввечері росіяни завдали наймасованішої атаки на місто Кропивницький. Було відомо про 14 постраждалих, серед них 7 дітей.