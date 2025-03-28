В больнице скончался мужчина, раненный в результате атаки РФ на Кропивницкий 19 марта

В Кропивницком в больнице скончался мужчина, испытавший 90% ожогов тела в результате российской атаки на город 19 марта.

Источник: руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович

Прямая речь: "К сожалению, в больнице умер мужчина, который в результате вражеской атаки на Кропивницкий получил почти 90% ожогов".

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Детали: По словам главы ОВА, все эти дни врачи боролись за него, но ранения были несовместимы с жизнью.

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