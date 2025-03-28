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В Кремлі заявили, що можуть бити по енергооб’єктах, бо Україна нібито не дотримується договору

Олександр ШумілінП'ятниця, 28 березня 2025, 14:39
В Кремлі заявили, що можуть бити по енергооб’єктах, бо Україна нібито не дотримується договору
Фото: Getty Images

Прессекретар лідера Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія вправі не дотримуватися мораторію на удари по енергетичним об’єктам, оскільки Україна нібито робить такі "спроби ударів".

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Пєсков заявив, що російська сторона "залишає за собою право" в разі недотримання цього мораторію "звичайно ж, теж його не дотримуватися".

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Також він сказав, що нелогічно його дотримуватися "і щоночі стикатися зі спробами ударів по об'єктах нашої енергоінфраструктури".

Передісторія:

  • У п’ятницю 28 березня "Нафтогаз" повідомив, що Росія завдала комбінованого удару по інфраструктурі, пошкодивши газовидобувні потужності.
  • В українському Генштабі вже кілька разів заявляли, що російське Міноборони поширює інформацію про нібито удари України по енергетичних об’єктах, що не відповідає дійсності.

Росіяенергетика
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