В Кремлі заявили, що можуть бити по енергооб’єктах, бо Україна нібито не дотримується договору

Прессекретар лідера Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія вправі не дотримуватися мораторію на удари по енергетичним об’єктам, оскільки Україна нібито робить такі "спроби ударів".

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Пєсков заявив, що російська сторона "залишає за собою право" в разі недотримання цього мораторію "звичайно ж, теж його не дотримуватися".

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Також він сказав, що нелогічно його дотримуватися "і щоночі стикатися зі спробами ударів по об'єктах нашої енергоінфраструктури".

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