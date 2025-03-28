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В Кремле заявили, что могут бить по энергообъектам, потому что Украина якобы не соблюдает договор

Александр ШумилинПятница, 28 марта 2025, 14:39
В Кремле заявили, что могут бить по энергообъектам, потому что Украина якобы не соблюдает договор
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что Россия вправе не соблюдать мораторий на удары по энергетическим объектам, поскольку Украина якобы делает такие "попытки ударов".

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Песков заявил, что российская сторона "оставляет за собой право" в случае несоблюдения этого моратория "конечно же, тоже его не соблюдать".

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Также он сказал, что нелогично его соблюдать "и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры".

Предыстория:

  • В пятницу 28 марта "Нафтогаз" сообщил, что Россия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре, повредив газодобывающие мощности.
  • В украинском Генштабе уже несколько раз заявляли, что российское Минобороны распространяет информацию о якобы ударах Украины по энергетическим объектам, что не соответствует действительности.

Росcияэнергетика
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