В Кремле заявили, что могут бить по энергообъектам, потому что Украина якобы не соблюдает договор

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что Россия вправе не соблюдать мораторий на удары по энергетическим объектам, поскольку Украина якобы делает такие "попытки ударов".

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Песков заявил, что российская сторона "оставляет за собой право" в случае несоблюдения этого моратория "конечно же, тоже его не соблюдать".

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Также он сказал, что нелогично его соблюдать "и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры".

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