Міністр фінансів США: Угода щодо українських копалин наразі не обговорюється
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо доступу до рідкісноземельних копалин України наразі не перебуває на порядку денному.
Джерело: Бессент в інтервʼю програми Face the Nation на телеканалі CBS
Пряма мова: "Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас був президент Франції Еммануель Макрон – чудова зустріч. У четвер у нас був прем'єр-міністр (Великої Британії – ред.) Кір Стармер – фантастична зустріч. Усі вони підтримали хід мирної угоди".
Деталі: За словами Бессента, Зеленський мав підписати економічну угоду, яка могла б поглибити співпрацю між двома країнами, проте цього не сталося.
"Все, що потрібно було зробити Зеленському – це прийти і підписати цю економічну угоду, тим самим ще раз підтвердивши цілковиту єдність між українським і американським народами. Але він вирішив зруйнувати все це", – заявив Бессент.
На запитання про те, чи тривають переговори щодо угоди, Бессент відповів, що "наразі ні".
Передісторія:
- Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Зеленський "не готовий до миру".
- Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що "не зрозуміло, чи справді Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання".
- Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий відновити взаємодію, щойно Україна буде готова до миру.
- Зеленський у коментарі журналістам заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами.