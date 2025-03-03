Міністр фінансів США: Угода щодо українських копалин наразі не обговорюється

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо доступу до рідкісноземельних копалин України наразі не перебуває на порядку денному.

Джерело: Бессент в інтервʼю програми Face the Nation на телеканалі CBS

Пряма мова: "Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас був президент Франції Еммануель Макрон – чудова зустріч. У четвер у нас був прем'єр-міністр (Великої Британії – ред.) Кір Стармер – фантастична зустріч. Усі вони підтримали хід мирної угоди".

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Деталі: За словами Бессента, Зеленський мав підписати економічну угоду, яка могла б поглибити співпрацю між двома країнами, проте цього не сталося.

"Все, що потрібно було зробити Зеленському – це прийти і підписати цю економічну угоду, тим самим ще раз підтвердивши цілковиту єдність між українським і американським народами. Але він вирішив зруйнувати все це", – заявив Бессент.

На запитання про те, чи тривають переговори щодо угоди, Бессент відповів, що "наразі ні".

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