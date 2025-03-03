"Важила до 30 кілограм": журналістку Рощину катували у російському полоні – розслідування
Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що українську журналістку Вікторію Рощину, яка померла в 2024 році, жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.
Джерело: розслідування "Слідство.Інфо"
Деталі: Журналісти "Слідства.Інфо" разом з організацією "Репортери без кордонів" та колегами з медіа "Суспільне" і "Ґрати" з’ясували, що росіяни спочатку схопили Вікторію й утримували у катівнях на окупованій території Запорізької області, а згодом перевезли у Таганрог.
Прокурори повідомляють, що Рощину тримали у вʼязницях, не висунувши їй жодних звинувачень.
Її співкамерниця розповіла, що журналістку утримували спочатку в Енергодарі (розслідувачі підтвердили цю інформацію також з іншого джерел), потім – у Мелітополі. Йдеться про несанкціоновані місця утримання громадян, облаштовані росіянами на окупованих українських землях.
Свідка також розповіла, що Вікторію катували, на її тілі журналістки були ножові рани, з якими вона прибула після утримання в окупації. Крім ножових порізів, Рощину також катували струмом, співкамерниця уточнює, що струм могли підʼєднувати до вух.
З часом журналістка почала стрімко худнути, вона відмовлялася від їжі та постійно зверталася до тюремників по допомогу.
Коли працівники СІЗО помітили, що Рощина худне, до неї в камеру приходив начальник колонії та проводив з нею бесіди. Вона весь час наполягала на тому, щоб її звільнили, поміняли, або депортували.
Зі слів свідки, під час їх утримання була перевірка російським омбудсменом. Рощину ховали від перевірки й переводили на інший поверх у зачинену кімнату.
Востаннє журналістку бачили 8 вересня 2024 року, тоді її вивели з камери в невідомому напрямку.
Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП
In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості
Передісторія:
- Щоб потрапити на окуповану територію для майбутнього матеріалу, Вікторія Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня 2023 року. Вона планувала через Росію дістатися окупованого сходу України через 3 дні.
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
- У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
- 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР зазначили, що журналістку мали повернути в Україну в результаті обміну.
- 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.