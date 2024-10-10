У російському ув’язненні загинула українська журналістка Вікторія Рощина

У російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР кажуть, що журналістку мали повернути в Україну найближчим часом, офіційного підтвердження щодо смерті РФ не надавала.

Джерело: керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні, представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Суспільному"

Пряма мова Яценка: "На жаль, інформація про смерть Вікторії підтверджена. Ми знали Вікторію. В 2022 році вона робила матеріали в координаційному штабі, тому для нас це надзвичайно сумна новина і для всієї української журналістики".

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Деталі: За словами Яценка, про обставини смерті говорити зарано, їх встановлюють.

Юсов у четвер також повідомив, що Рощина мала бути включена до одного з найближчих обмінів полоненими. Її мали етапувати до в’язниці "Лефортово" у Москві, аби підготувати повернення в Україну.

Пряма мова Юсова: "Найближчим часом вона мала бути вдома, для цього було зроблено все необхідне".

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Доповнено: У коментарі УП Юсов вказав, що офіційного підтвердження з боку Росії немає. У ГУР цю інформацію отримали і перевіряють.

Оновлено: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вже має від російської сторони підтвердження про загибель Рощиної.

Видання "Ґрати" повідомило, що міноборони РФ назвало дату смерті журналістки. Лист, датований 2 жовтня, надіслали електронною поштою й він містить інформацію про дату смерті – 19 вересня 2024 року. Також йшлося про те, її тіло повернуть "українській стороні в рамках обміну тілами затриманих осіб". Обставини та причини смерті не повідомляються.

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП.

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