Загибель журналістки Вікторії Рощиної: справу докваліфікували як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством
Кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася Російською Федерацією.
У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством".
Деталі: У відомстві повідомили, що лосудове розслідування здійснюватиме Головне слідче управління СБУ за керівництва Офісу генпрокурора.
Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП.
Передісторія:
- В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
- У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війну, як на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя.
- Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
- У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
- 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР кажуть, що журналістку мали повернути в Україну найближчим часом.
- Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що має від російської сторони підтвердження про загибель української журналістки.