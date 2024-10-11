Загибель журналістки Вікторії Рощиної: справу докваліфікували як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством

Кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася Російською Федерацією.

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У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством".

Деталі: У відомстві повідомили, що лосудове розслідування здійснюватиме Головне слідче управління СБУ за керівництва Офісу генпрокурора.

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП.

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