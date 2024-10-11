Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Загибель журналістки Вікторії Рощиної: справу докваліфікували як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством

Анастасія ПроцП'ятниця, 11 жовтня 2024, 11:21
Загибель журналістки Вікторії Рощиної: справу докваліфікували як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством
Фото із соцмереж Вікторії Рощиної

Кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення позаштатної авторки "Української правди"  Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством. 

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася Російською Федерацією.

Реклама:

У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством".

Деталі: У відомстві повідомили, що лосудове розслідування здійснюватиме Головне слідче управління СБУ за керівництва Офісу генпрокурора.

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
  • У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війну, як на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя. 
  • Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
  • 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР кажуть, що журналістку мали повернути в Україну найближчим часом.
  • Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що має від російської сторони підтвердження про загибель української журналістки.

ЗМІполоненіРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі

Лідери ЄС заявили про зупинення вступу Грузії до союзу

Усі новини...
ЗМІ
Поліція призначила службове розслідування щодо свого генерала Шайхета після матеріалу журналістів
CPJ закликає припинити систематичний тиск з боку Офісу президента на "Українську правду"
Лубінець: Росіяни підтвердили загибель журналістки Вікторії Рощиної у полоні
Останні новини
14:11
Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї
14:06
Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну
14:00
Підозрюють отруєння невідомою речовиною: у Рівному розслідують смерть 3-річного хлопчика
13:51
футболРеванш "Динамо" та чорна мітка від "Шахтаря". Головні інтриги 10 туру УПЛ
13:44
"Укрзалізниця" виконала частину робіт по євроколії Чоп-Ужгород
13:40
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
13:35
У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 
13:23
Продажі iPhone 16 у Китаї зросли на 20%, попри потужну конкуренцію
13:11
Місячне гало та перламутрові хмари: полярники показали унікальні знімки неба над "Вернадським"
13:02
У вересні росіяни вбили й поранили щонайменше 1400 цивільних – ООН
Усі новини...
Реклама:
Реклама: