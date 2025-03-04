Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Австралія готова розглянути можливість відправки своїх військових в Україну

Анастасія ПроцВівторок, 4 березня 2025, 12:00
Австралія готова розглянути можливість відправки своїх військових в Україну
Албаніз і Зеленський. липень 2022 року. фото: Twitter/ Anthony Albanese

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що країна відкрита до можливих пропозицій щодо участі у миротворчих операціях в Україні.

Джерело: Албанезе на зустрічі з журналістами у Сіднеї 

Пряма мова: "Наразі ведуться обговорення щодо можливого миротворчого контингенту. Ми відкриті до розгляду будь-яких майбутніх пропозицій, оскільки Австралія історично відігравала важливу роль у миротворчих місіях, зокрема в Африці, на Кіпрі та в інших регіонах. Ми прагнемо миру в Україні, але водночас хочемо запобігти тому, щоб незаконні й аморальні дії Росії залишилися безкарними".

Реклама:

Деталі: Також прем'єр-міністр зазначив, що Австралія вже надала Україні підтримку у розмірі 1,5 мільярда австралійських доларів, з яких 1,3 мільярда (808 мільйонів доларів США) спрямовано на пряму військову допомогу.

Зазначається, що його заява пролунала на тлі рішення президента Дональда Трампа призупинити всю військову допомогу США Україні в рамках тиску на президента Володимира Зеленського після конфлікту між двома лідерами в Овальному кабінеті.

Що передувало:

РЕКЛАМА:
  • Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
  • У відповідь Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
  • У понеділок Трамп заявив, що ще не обговорював зупинку військової допомоги для України, каже, що все "залежатиме від того, що буде далі".
  • Адміністрація Трампа в останні тижні припинила фінансування купівлі нової зброї для України і розглядає можливість заморозити інший вид допомоги – поставки зброї з американських запасів.
  • 4 березня Bloomberg із посиланням на чиновника Пентагона, CNN із посиланням на представника Білого дому повідомили, що Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента України Володимира Зеленського після суперечки в Білому домі.

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою

Нагадаємо: 

  • 1 березня прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському та українському народу. Та заначив, що Зеленський продемонстрував хоробрість і лідерство, символічне для свого народу, перед обличчям жорстокого та незаконного вторгнення Росії.
  • На знак підтримки України Австралія запровадила 24 лютого найбільший з 2022 року санкційний пакет проти 70 фізичних осіб і 79 організацій, пов'язаних з Росією.

Австраліядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Євросоюзі визначили, коли запровадять нові правила в'їзду, в тому числі для українців
Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном – Bloomberg
Туск підтвердив, що США спинили військову допомогу Україні
Шмигаль впевнений, що підтримка від США буде продовжуватись: доповів ситуацію станом на 3 березня
Уряд Франції: Скасування військової допомоги Україні від США віддаляє мир
Фон дер Ляєн представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
Усі новини...
Австралія
Австралія висловила підтримку українському народу у "скрутний час"
Австралія оголосила найбільший за три роки пакет санкцій проти Росії
Reuters: Австралія вважає, що війна в Україні має бути вирішена на умовах Києва
Останні новини
16:42
Норвежець Клебо завоював три золоті медалі на чемпіонаті світу з лижних гонок
16:41
Не лише списування: за що анулюють результати НМТ і чи можна буде перескласти
16:40
Ціна доставлення російської нафти злетіла після прощальних санкцій Байдена – Bloomberg
16:39
Від початку доби на фронті 59 боєзіткнень, найбільше на Курщині та Покровському напрямку 
16:37
Розкрадання мільйонів на системі "Дзвін": генерал-майору суд обрав заставу в 2 млн
16:35
Apple представила новий iPad Air із чипом M3 та оновленою клавіатурою
16:23
Державну театральну премію Курбаса присудили львівському режисеру
16:13
Макрон запросив Орбана обговорити Україну напередодні ключового саміту ЄС
16:07
СNN: Сполучені Штати продовжують ділитися розвідданими з Україною
15:54
Трампа звинувачують у маніпуляціях із криптовалютами – вимагають розслідування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: