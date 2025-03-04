Австралія готова розглянути можливість відправки своїх військових в Україну

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що країна відкрита до можливих пропозицій щодо участі у миротворчих операціях в Україні.

Джерело: Албанезе на зустрічі з журналістами у Сіднеї

Пряма мова: "Наразі ведуться обговорення щодо можливого миротворчого контингенту. Ми відкриті до розгляду будь-яких майбутніх пропозицій, оскільки Австралія історично відігравала важливу роль у миротворчих місіях, зокрема в Африці, на Кіпрі та в інших регіонах. Ми прагнемо миру в Україні, але водночас хочемо запобігти тому, щоб незаконні й аморальні дії Росії залишилися безкарними".

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Деталі: Також прем'єр-міністр зазначив, що Австралія вже надала Україні підтримку у розмірі 1,5 мільярда австралійських доларів, з яких 1,3 мільярда (808 мільйонів доларів США) спрямовано на пряму військову допомогу.

Зазначається, що його заява пролунала на тлі рішення президента Дональда Трампа призупинити всю військову допомогу США Україні в рамках тиску на президента Володимира Зеленського після конфлікту між двома лідерами в Овальному кабінеті.

Що передувало:

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Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

У понеділок Трамп заявив, що ще не обговорював зупинку військової допомоги для України, каже, що все "залежатиме від того, що буде далі".

Адміністрація Трампа в останні тижні припинила фінансування купівлі нової зброї для України і розглядає можливість заморозити інший вид допомоги – поставки зброї з американських запасів.

4 березня Bloomberg із посиланням на чиновника Пентагона, CNN із посиланням на представника Білого дому повідомили, що Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента України Володимира Зеленського після суперечки в Білому домі.

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Нагадаємо: