Шмигаль: Україна виробляє близько третини необхідної зброї, мета – вийти на 50%
Наразі Україна виробляє близько третини від необхідної на полі бою зброї, але має за мету збільшувати виробництво і вийти на 50% потрібного озброєння, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Джерело: прем’єр на пресконференції 4 березня та у Telegram, Укрінформ
Пряма мова Шмигаля: "Наголошу – більше 30% необхідної для захисту зброї, техніки, боєприпасів Україна вже виробляє самостійно. Ціль – 50%. Ми активно розвиваємо це і, впевнений, цього року ми цієї цілі досягнемо".
Деталі: Він додав, що за останні 2 роки виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів – у 5 разів, протитанкової зброї – у 2 рази, боєприпасів – у 2,5 рази.
"Сьогодні Україна виробляє всі види дронів – морські, повітряні, наземні. Ми виробляємо для власного використання і можемо забезпечувати фактично майже всю потребу. Україна виробляє власну артилерію і протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом. Ми розпочали і активно нарощуємо виробництво артилерійських боєприпасів, і цього року будемо спроможні забезпечити великий відсоток артилерійських боєприпасів 155-го, 105-го і 122-го калібру", – сказав Шмигаль.
Прем’єр додав, що за останні 3 роки Україна побудувала новий оборонно-промисловий комплекс і "його спроможності за цей час виросли в 35 разів і в 2025 році становлять 35 млрд доларів".
"Ми маємо бути абсолютно впевненими в тому, що ми забезпечуємо наші Збройні сили, незважаючи на будь-які обставини", – сказав Шмигаль.
Передісторія:
- 28 лютого президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс посперечалися в Білому домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні.
- Перед цим Трамп також сказав на зустрічі з президентом Зеленським заявив, що він виступає і за Україну, і за Росію.
- Трамп після суперечки Зеленським у Білому домі заявив, що той "зневажив" Штати і "не готовий до миру".
- Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім.
- 3 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента України Володимира Зеленського після суперечки в Білому домі.