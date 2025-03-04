Шмигаль: Україна виробляє близько третини необхідної зброї, мета – вийти на 50%

Наразі Україна виробляє близько третини від необхідної на полі бою зброї, але має за мету збільшувати виробництво і вийти на 50% потрібного озброєння, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело: прем’єр на пресконференції 4 березня та у Telegram, Укрінформ

Пряма мова Шмигаля: "Наголошу – більше 30% необхідної для захисту зброї, техніки, боєприпасів Україна вже виробляє самостійно. Ціль – 50%. Ми активно розвиваємо це і, впевнений, цього року ми цієї цілі досягнемо".

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Деталі: Він додав, що за останні 2 роки виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів – у 5 разів, протитанкової зброї – у 2 рази, боєприпасів – у 2,5 рази.

"Сьогодні Україна виробляє всі види дронів – морські, повітряні, наземні. Ми виробляємо для власного використання і можемо забезпечувати фактично майже всю потребу. Україна виробляє власну артилерію і протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом. Ми розпочали і активно нарощуємо виробництво артилерійських боєприпасів, і цього року будемо спроможні забезпечити великий відсоток артилерійських боєприпасів 155-го, 105-го і 122-го калібру", – сказав Шмигаль.

Прем’єр додав, що за останні 3 роки Україна побудувала новий оборонно-промисловий комплекс і "його спроможності за цей час виросли в 35 разів і в 2025 році становлять 35 млрд доларів".

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"Ми маємо бути абсолютно впевненими в тому, що ми забезпечуємо наші Збройні сили, незважаючи на будь-які обставини", – сказав Шмигаль.

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