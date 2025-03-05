Зупинка Трампом військової допомоги позначиться на захисті українських міст від російських ракет – ISW

Рішення президента США Дональда Трампа зупинити військову допомогу Києву завдасть шкоди боєздатності України, але у першу чергу це позначиться на захисті українських міст від російських ракет, у чому Україна значною мірою покладається саме на американські системи "Патріот", вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Аналітики нагадують, що США надавали Україні артилерійські боєприпаси, бронетехніку, буксирувані гаубиці, батареї ППО "Патріот", а також ракетні системи дальнього радіусу дії, такі як HIMARS і ATACMS. Багато з цього озброєння є складними системами, які можуть постачати лише Сполучені Штати.

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Український чиновник після зупинки постачання зброї заявив CNN, що артилерійські снаряди, надані США, можуть закінчитися до травня або червня 2025 року, а от ракет ППО "Патріот" може не стати вже "за лічені тижні".

Дослівно ISW: "Україна значною мірою покладається на американські системи ППО "Патріот" для захисту від російських ракетних ударів по тилових районах України. Дефіцит і, зрештою, відсутність ракет "Патріот", ймовірно, матиме серйозний вплив на безпеку критично важливої, промислової і цивільної інфраструктури України, оскільки інші союзники України не мають аналогічної системи, здатної захистити від російських ракетних ударів, зокрема, балістичних.

Коли в Україні не вистачатиме ракет "Патріот", Києву доведеться приймати складні рішення щодо того, яким населеним пунктам надавати пріоритет у захисті ППО. Якщо всі "Патріоти" закінчаться, то українські міста стануть відкритими для російських балістичних ракет".

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Деталі: Водночас аналітики наголошують, що лінія фронту в Україні не перебуває під загрозою неминучого колапсу через зупинку допомоги, але наслідки цієї паузи у постачанні озброєння з боку США з часом стануть більш гострими.

Двоє анонімних американських посадовців повідомили ABC News 3 березня, що близько 90% озброєнь, які США зобов'язалися надати Україні в рамках минулих пакетів президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), вже прибули в Україну, включно з боєприпасами і протитанковими системами. А решта 10% озброєнь за PDA все ще мають прибути в Україну до серпня 2025 року.

"Також приватні контракти на поставку озброєнь між Україною і американськими компаніями, багато з яких Україна вже оплатила, швидше за все, сприятимуть хоча б невеликому потоку озброєнь до України "принаймні на найближчі роки", – пише ISW.

Аналітики нагадують, що США постачають Україні близько 30% озброєння, європейські партнери – ще 30%, а сама Україна постачає близько 40% озброєння внутрішнього виробництва.

"Україна продовжуватиме воювати з тим озброєнням, яке вона має зараз, з тим озброєнням, яке надали і надалі надаватимуть європейські партнери, а також з тим озброєнням, яке виробляє сама Україна. Пауза у наданні допомоги з боку адміністрації Трампа негативно вплине на здатність України захищати себе і проводити наступальні операції в нинішніх темпах, але не призведе до повного розвалу фронту в найближчі місяці", – наголошує ISW.

Водночас аналітики переконані, що російські війська, ймовірно, скористаються очікуваним дефіцитом озброєння в Україні, якщо призупинення військової допомоги з боку США триватиме, як це було під час попереднього призупинення поставок на початку 2024 року.

Наразі російські війська проводять активні наступальні операції в Харківській, Луганській та Донецькій областях, нещодавно активізували зусилля на заході Запорізької області та продовжують спроби форсувати річку Дніпро в Херсонській області, зазначають аналітики.

"Російські війська, ймовірно, спробують скористатися паузою в наданні допомоги з боку США, щоб досягти подальших успіхів на сході та півдні України, щоб обґрунтувати свої територіальні претензії на всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", – вважають в ISW.

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