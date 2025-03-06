Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років за хабар 1,8 млн гривень

Четвер, 6 березня 2025, 11:29
Заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років за хабар 1,8 млн гривень
Ігор Гайдук, фото: Тернопільська ОВА

6 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд виніс обвинувальний вирок заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігорю Гайдуку, якого затримали за спробу отримати 1,8 млн грн хабаря та призначив йому покарання у вигляді 8 років та 2 місяців позбавлення волі.

Джерело: Національне антикорупційне бюро України, Центр протидії корупції

Дослівно: "Вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 8 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади…строком на 3 роки та з конфіскацією автомобіля "Toyota Avensis".

Реклама:

Деталі: Як повідомили в НАБУ, кримінальне провадження розглянули менш ніж за рік. 

Слідство встановило, що в червні 2023 року заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації разом з іншим заступником попросили в підприємця 1,8 млн грн за проведення оплати заборгованості Тернопільської ОВА перед компанією за роботи, виконані та прийняті ще у 2022 році, а також за допомогу в укладенні нових і фінансуванні чинних договорів з цією компанією.

Щодо іншого заступника, то матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження, але розгляд призупинено у зв'язку з його мобілізацією.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

  • 26 червня НАБУ та САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.
  • 28 червня Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн. ВАКС також арештував на 2 місяці з можливістю внесення застави у 805 тисяч гривень і першого заступника начальника Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука. 
  • 29 червня Головка випустили зі слідчого ізолятора після внесення за нього 800 тис. гривень застави.
  • 3 липня Головко повернувся на роботу.  

НАБУсудТернопільська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
Трамп заявив, що в останні дні вдалось досягнути "значного прогресу з Україною і Росією"
Лідери ЄС підтримали новий оборонний план щодо масштабних оборонних інвестицій
Суд дозволив вийти під заставу одіозному соратнику Сальдо, звинувачуваному у співпраці з росіянами – ЗМІ
Норвегія вирішила збільшити допомогу Україні цього року майже до $8 млрд
Усі новини...
НАБУ
Боротьба з корупцією: європейський контекст і українська реальність
У пійманого на хабарі ексглави Тернопільської облради знайшли незадекларовані мільйони
Розкрадання на 246 мільйонів у сфері оборони: НАБУ і САП оголосили підозри
Останні новини
03:06
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
02:38
ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні – президент Євроради
02:19
Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію в обмін на $1 трлн інвестицій
01:50
Президент Євроради: Найкращою гарантією безпеки для України є самі українці
01:36
У документі Євроради щодо України є згадка про транзит газу у Словаччину
01:20
Ворог просунувся на Харківщині та в Курській області РФ – DeepState
00:56
спортФормула-1: календар сезону 2025 року
00:56
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
00:41
Зеленський обговорив з генсеком НАТО план гарантій безпеки для України
00:14
ЄС: Мир для України має базуватися на повазі до її територіальної цілісності
Усі новини...
Реклама:
Реклама: