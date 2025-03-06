Заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років за хабар 1,8 млн гривень

6 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд виніс обвинувальний вирок заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігорю Гайдуку, якого затримали за спробу отримати 1,8 млн грн хабаря та призначив йому покарання у вигляді 8 років та 2 місяців позбавлення волі.

Джерело: Національне антикорупційне бюро України, Центр протидії корупції

Дослівно: "Вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 8 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади…строком на 3 роки та з конфіскацією автомобіля "Toyota Avensis".

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Деталі: Як повідомили в НАБУ, кримінальне провадження розглянули менш ніж за рік.

Слідство встановило, що в червні 2023 року заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації разом з іншим заступником попросили в підприємця 1,8 млн грн за проведення оплати заборгованості Тернопільської ОВА перед компанією за роботи, виконані та прийняті ще у 2022 році, а також за допомогу в укладенні нових і фінансуванні чинних договорів з цією компанією.

Щодо іншого заступника, то матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження, але розгляд призупинено у зв'язку з його мобілізацією.

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