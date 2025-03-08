ISW проаналізував, як Росія використовує відсутність військової допомоги США Україні

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що за відсутності допомоги США Україні росіяни посилюють наступи на полі бою, а також нарощують потужність комбінованих ударів дронами і ракетами, щоб виснажити українську ППО та адаптуватися до інновацій РЕБ.

Джерело: ISW

Деталі: У ніч з 6 на 7 березня російські війська здійснили один з найбільших в історії ракетних і безпілотних ударів по Україні, оскільки російські війська продовжують адаптувати пакети ударів, щоб подавити українську протиповітряну оборону, збільшуючи загальну кількість безпілотників "Шахед" і маскувальних дронів у кожному ударі.

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У ніч з 6 на 7 березня російські війська завдали найбільшого комбінованого удару по Україні з листопада 2024 року.

Аналітики припускають, що російські війська почали збільшувати кількість безпілотників "Шахед" і дронів-приманок в ударних пакетах восени 2024 року, ймовірно, з метою адаптації до успішних українських інновацій в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Дослівно зі звіту: "Росія, ймовірно, використовувала збільшення виробництва "Шахедів", щоб збільшити загальну кількість безпілотників, які запускаються в кожному ударному пакеті.

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У січні 2025 року російські війська запускали в середньому 83,4 безпілотника на ударну групу, в лютому 2024 року – 139,3 безпілотника на ударну групу, а в період з 1 по 7 березня – в середньому 128,8 безпілотника на ударну групу.

Російські війська лише епізодично включали ракети в ударні комплекси в січні, лютому і березні 2025 року, а 67 ракет, запущених в серії ударів з 6 по 7 березня, є більшою кількістю, ніж в попередніх ракетних ударах цього року".

Деталі: Експерти зазначають, що російські війська, ймовірно, збільшили загальну кількість балістичних ракет "Іскандер-М/КН-23" і крилатих ракет Х-101/Х-55 у пакетах ударів 6-7 березня, щоб завдати максимальної шкоди обраним цілям в Україні, використовуючи при цьому велику кількість безпілотників "Шахед", дронів-приманок і крилатих ракет "Калібр" для виявлення і подавлення українських засобів протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп.

"Росія, ймовірно, скористається призупиненням американської військової допомоги та обміну розвідданими з Україною, щоб активізувати свою кампанію із завдання ударів з великої відстані і виснажити ракетний запас української ППО", – ідеться в огляді.

Американська розвідка зробила свій внесок в українську систему раннього попередження про російські удари, і її призупинення, ймовірно, вплине на здатність України швидко реагувати на адаптацію російських ударних пакетів, – припускають фахівці.

Дослівно зі звіту: "Росія також, ймовірно, має намір змусити Україну швидко вичерпати запаси перехоплювачів ППО "Патріот", на які Україна покладається для захисту від російських балістичних ракет, під час паузи у військовій допомозі та обміні розвідданими з боку США, щоб максимізувати шкоду від наступних ударів.

Українські сили, ймовірно, будуть змушені більш вибірково перехоплювати удари, оскільки їхній запас перехоплювачів зменшується, а поповнення не передбачається, а успішні російські удари по українських енергетичних об'єктах, ймовірно, матимуть довготривалий вплив на здатність України виробляти електроенергію для оборонного та цивільного використання".

Деталі: У звіті вказують і на те, що російські війська продовжують інтенсифікувати наступальні операції на окремих ділянках фронту, ймовірно, з метою отримати вигоду з будь-яких швидких і довгострокових наслідків припинення допомоги Україні з боку США на полі бою.

Протягом останніх тижнів російські війська активізували наступальні операції в напрямку Куп'янська, Часіового Яру, Торецька та Великої Новосілки, а також продовжують спроби витіснити українські війська з Курської області та захопити Покровськ у Донецькій області.

Дослівно зі звіту: "Раніше російські війська вже використовували дефіцит українських матеріальних засобів, спричинений затримкою американської допомоги навесні 2024 року, щоб досягти значних успіхів у Донецькій області та розпочати наступальну операцію на півночі Харківської області, і Кремль, ймовірно, має намір використати очікуваний дефіцит українських матеріальних засобів для отримання додаткових переваг, якщо призупинення американської військової допомоги триватиме і надалі".

Ключові висновки ISW: