ISW проаналізував, як Росія використовує відсутність військової допомоги США Україні
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що за відсутності допомоги США Україні росіяни посилюють наступи на полі бою, а також нарощують потужність комбінованих ударів дронами і ракетами, щоб виснажити українську ППО та адаптуватися до інновацій РЕБ.
Джерело: ISW
Деталі: У ніч з 6 на 7 березня російські війська здійснили один з найбільших в історії ракетних і безпілотних ударів по Україні, оскільки російські війська продовжують адаптувати пакети ударів, щоб подавити українську протиповітряну оборону, збільшуючи загальну кількість безпілотників "Шахед" і маскувальних дронів у кожному ударі.
У ніч з 6 на 7 березня російські війська завдали найбільшого комбінованого удару по Україні з листопада 2024 року.
Аналітики припускають, що російські війська почали збільшувати кількість безпілотників "Шахед" і дронів-приманок в ударних пакетах восени 2024 року, ймовірно, з метою адаптації до успішних українських інновацій в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Дослівно зі звіту: "Росія, ймовірно, використовувала збільшення виробництва "Шахедів", щоб збільшити загальну кількість безпілотників, які запускаються в кожному ударному пакеті.
У січні 2025 року російські війська запускали в середньому 83,4 безпілотника на ударну групу, в лютому 2024 року – 139,3 безпілотника на ударну групу, а в період з 1 по 7 березня – в середньому 128,8 безпілотника на ударну групу.
Російські війська лише епізодично включали ракети в ударні комплекси в січні, лютому і березні 2025 року, а 67 ракет, запущених в серії ударів з 6 по 7 березня, є більшою кількістю, ніж в попередніх ракетних ударах цього року".
Деталі: Експерти зазначають, що російські війська, ймовірно, збільшили загальну кількість балістичних ракет "Іскандер-М/КН-23" і крилатих ракет Х-101/Х-55 у пакетах ударів 6-7 березня, щоб завдати максимальної шкоди обраним цілям в Україні, використовуючи при цьому велику кількість безпілотників "Шахед", дронів-приманок і крилатих ракет "Калібр" для виявлення і подавлення українських засобів протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп.
"Росія, ймовірно, скористається призупиненням американської військової допомоги та обміну розвідданими з Україною, щоб активізувати свою кампанію із завдання ударів з великої відстані і виснажити ракетний запас української ППО", – ідеться в огляді.
Американська розвідка зробила свій внесок в українську систему раннього попередження про російські удари, і її призупинення, ймовірно, вплине на здатність України швидко реагувати на адаптацію російських ударних пакетів, – припускають фахівці.
Дослівно зі звіту: "Росія також, ймовірно, має намір змусити Україну швидко вичерпати запаси перехоплювачів ППО "Патріот", на які Україна покладається для захисту від російських балістичних ракет, під час паузи у військовій допомозі та обміні розвідданими з боку США, щоб максимізувати шкоду від наступних ударів.
Українські сили, ймовірно, будуть змушені більш вибірково перехоплювати удари, оскільки їхній запас перехоплювачів зменшується, а поповнення не передбачається, а успішні російські удари по українських енергетичних об'єктах, ймовірно, матимуть довготривалий вплив на здатність України виробляти електроенергію для оборонного та цивільного використання".
Деталі: У звіті вказують і на те, що російські війська продовжують інтенсифікувати наступальні операції на окремих ділянках фронту, ймовірно, з метою отримати вигоду з будь-яких швидких і довгострокових наслідків припинення допомоги Україні з боку США на полі бою.
Протягом останніх тижнів російські війська активізували наступальні операції в напрямку Куп'янська, Часіового Яру, Торецька та Великої Новосілки, а також продовжують спроби витіснити українські війська з Курської області та захопити Покровськ у Донецькій області.
Дослівно зі звіту: "Раніше російські війська вже використовували дефіцит українських матеріальних засобів, спричинений затримкою американської допомоги навесні 2024 року, щоб досягти значних успіхів у Донецькій області та розпочати наступальну операцію на півночі Харківської області, і Кремль, ймовірно, має намір використати очікуваний дефіцит українських матеріальних засобів для отримання додаткових переваг, якщо призупинення американської військової допомоги триватиме і надалі".
Ключові висновки ISW:
- У ніч з 6 на 7 березня російські війська здійснили один з найбільших в історії ракетних і безпілотних ударів по Україні, оскільки російські війська продовжують адаптувати пакети ударів, щоб подавити українську систему протиповітряної оборони, збільшуючи загальну кількість безпілотників "Шахед" і маскувальних дронів у кожному ударі.
- Восени 2024 року російські війська почали збільшувати кількість безпілотників "Шахед" і дронів-приманок в ударних пакетах, ймовірно, з метою адаптації до успішних українських інновацій в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ).
- Росія, ймовірно, скористається призупиненням американської військової допомоги Україні та обміну розвідданими з нею, щоб активізувати свою кампанію із завдання ударів великої дальності і виснажити українські ракетні запаси протиповітряної оборони.
- Російські війська продовжують інтенсифікувати наступальні операції на окремих ділянках фронту, ймовірно, для того, щоб скористатися будь-якими швидкими і довгостроковими наслідками припинення американської допомоги Україні на полі бою.
- Нещодавно російські війська вперше з 2022 року просунулися на північ Сумської області, коли українські війська витіснили загарбників зі значних ділянок української території після перших місяців російського наступу. Російські війська, ймовірно, мають серед намірів використати обмежене просування в Сумську область, щоб повністю витіснити українські війська з Курської області.
- Російські війська також активізували наступальні операції, спрямовані на захоплення Часового Яру та наступ на Костянтинівку – найпівденніший населений пункт українського фортифікаційного поясу в Донецькій області.
- Російські офіційні особи продовжують відкрито відмовлятися від будь-яких поступок на майбутніх мирних переговорах або прийняття будь-яких мирних пропозицій США, Європи чи України.
- За оцінками литовських спецслужб, Росія може мати потенціал для проведення обмеженої кампанії проти однієї або кількох країн НАТО протягом трьох-п'яти років, що збігається з оцінками ISW щодо зусиль Росії з реструктуризації та підготовки своїх збройних сил і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньо- та довгостроковій перспективі.
- Великобританія видала Україні перший транш доходів від заморожених російських активів.
- Російські війська просунулися у Сумській області та поблизу Борової, Часового Яру, Торецька і Покровська.
- Кремль продовжує використовувати свою програму "Час героїв" для призначення на державні посади ветеранів війни в Україні в рамках довгострокових зусиль з мілітаризації російського суспільства та формування нових кадрів лояльних російських чиновників.