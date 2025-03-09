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КНДР вперше показала атомний підводний човен, який будує

Ольга Глущенко Неділя, 9 березня 2025, 03:56
КНДР вперше показала атомний підводний човен, який будує
фото: KCNA

Північна Корея вперше оприлюднила фото атомного підводного човна, будівництво якого проінспектував північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Джерело: Associated Press, Yonhap із посиланням на державне інформаційне агентство КНДР KCNA

Деталі: Видання АР зазначило, що цей атомний підводний човен, як система озброєнь, може становити серйозну загрозу безпеці Південної Кореї і США.

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У суботу агентство KCNA опублікувало фото із зображенням того, що воно назвало "атомним підводним човном зі стратегічними керованими ракетами, повідомляючи про візит Кім Чен Ина на головні верфі, де будуються військові кораблі.

 
фото: KCNA

KCNA не надало подробиць про підводний човен, але повідомило, що Кім був проінформований про його будівництво.

За словами південнокорейського експерта з підводних човнів Мун Кун Сіка, який викладає в сеульському університеті, підводний човен вагою 6000 або 7000 тонн може нести на борту близько 10 ракет. Він сказав, що використання терміну "стратегічні керовані ракети" означає, що вони будуть нести ядерну зброю.

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Це перший випадок, коли Північна Корея оприлюднила будівництво і зовнішній вигляд корабля.

 
фото: KCNA

Зазначається, що під час інспектування Кім оглянув "атомний стратегічний підводний човен з керованими ракетами", який будується відповідно до рішення оборони, оприлюдненого на з’їзді правлячої партії КНДР у 2021 році.

Атомний підводний човен є однією із складних систем озброєнь, які Кім Чен Ин пообіцяв розробити під час з’їзду партії. Серед них супутники-розвідники та міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі.

У вересні 2023 року Північна Корея показала, як вона стверджувала, свій перший тактичний атомний підводний човен, здатний здійснити підводну ядерну атаку. Тоді Кім оголосив про плани будувати більше підводних човнів, у тому числі атомних.

Передісторія:

  • Лідер КНДР Кім Чен Ин регулярно лякає світ ядерною зброєю. У січні 2024 року він зробив кілька погрозливих заяв на адресу Південної Кореї, зокрема запевняв, що в разі конфронтації перетворить її на попіл.
  • У жовтні 2024 року Кім Чен Ин вкотре заявив, що його країна без вагань застосує всі наявні наступальні сили, включаючи ядерну зброю, якщо ворог спробує застосувати силу для зазіхання на її суверенітет.
  • 8 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що планує продовжити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
  • Кім Чен Ин особисто контролював запуск стратегічних крилатих ракет 26 лютого та віддав наказ про повну готовність до завдання ядерного удару.

Північна Кореяядерна зброяКНДР
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