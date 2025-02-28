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Reuters: Кім Чен Ин віддав наказ військам КНДР бути готовими задіяти ядерну зброю

Степан ГафткоП'ятниця, 28 лютого 2025, 12:06
Reuters: Кім Чен Ин віддав наказ військам КНДР бути готовими задіяти ядерну зброю
Фото: KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто контролював запуск стратегічних крилатих ракет 26 лютого та віддав наказ про повну готовність до завдання ядерного удару.

Джерело: агентство Reuters, північнокорейське новинне агентство ЦТАК

Дослівно ЦТАК: "Випробування (крилатих ракет – ред.) було здійснено, щоб попередити "ворогів, які серйозно порушують безпеку (КНДР – ред.) та сприяють і загострюють ситуацію конфронтації", а також продемонструвати "готовність різних засобів ядерної операції".

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Деталі: Reuters передає слова лідера Північної Кореї, який заявив, що безпека його країни – це "відповідальна місія і обов’язок ядерних збройних сил КНДР", а також "повної готовності до його (ядерного озброєння – ред.) застосування".  

За повідомленнями ЦТАК, КНДР 26 лютого запустила стратегічні крилаті ракети, здатні нести ядерний заряд, над морем біля західного узбережжя Корейського півострова. 

"Стратегічні крилаті ракети пролетіли 1 587 км по овальній траєкторії польоту протягом 7 961 і 7 973 секунд відповідно та точно вразили ціль", – йдеться у повідомленні ЦТАК.

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Фото: KCNA

У матеріалі Reuters йдеться про те, що Північна Корея протягом кількох років працювала над розробкою стратегічних крилатих ракет, які можуть нести ядерні боєголовки. Цей тип ракет зазвичай не викликає таких сильних занепокоєнь і засудження з боку міжнародної спільноти, як балістичні ракети, оскільки вони не потрапляють під заборону резолюцій Ради Безпеки ООН, яка забороняє КНДР розробляти балістичні ракети і ядерну зброю, а також накладає санкції за порушення цих вимог.

Передісторія:

  • Лідер КНДР Кім Чен Ин регулярно лякає світ ядерною зброєю. У січні 2024 року він зробив кілька погрозливих заяв на адресу Південної Кореї, зокрема запевняв, що в разі конфронтації перетворить її на попіл.
  • У жовтні 2024 року Кім Чен Ин вкотре заявив, що його країна без вагань застосує всі наявні наступальні сили, включаючи ядерну зброю, якщо ворог спробує застосувати силу для зазіхання на її суверенітет.
  • 8 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що планує продовжити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

КНДРядерна зброя
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