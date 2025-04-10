ISW: Армія РФ, імовірно, хоче створити буферну зону на Сумщині і наступати на Суми

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські окупанти планують створити буферну зону в Сумській області та розпочати наступ на Суми.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Російські війська продовжують незначне просування в районі кордону Сумської та Курської області РФ, але угруповання російських військ у цьому районі, швидше за все, не зможе розпочати велику наступальну операцію на місто Суми найближчим часом без отримання значного підкріплення".

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Деталі: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв’ю заявив, що російські війська посилили наступ на "всіх основних напрямках" і почали наступальні дії в Сумській і Харківській областях.

ISW спостерігав поступові, але послідовні російські успіхи та атаки вздовж лінії Володимирівка-Журавка-Новеньке (на північ і північний схід від міста Суми) на півночі Сумської області та триваючі зусилля Росії відтіснити українські сили з позицій, що залишилися на південь від Суджі Курської області Росії з початку березня 2025 року.

Російські війська швидко просувалися в Курській області на початку березня 2025 року, коли Сполучені Штати тимчасово призупинили обмін розвідданими з Україною, але російські успіхи сповільнилися, оскільки українські війська відступили із Суджі та згодом відновили використання систем дальнього ураження HIMARS.

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Російські війська витіснили українські з Суджі в середині березня 2025 року і продовжували атакувати українські позиції в Курській області, а останнім часом почали наступати на північ Сумської області.

Дослівно зі звіту: "Російське військове командування, ймовірно, намагається сформувати буферну зону вздовж кордону в Сумській області, хоча російські командири, можливо, мають намір просуватися далі в Сумську область і в напрямку міста Суми в майбутньому.

Раніше ISW оцінювало, що російські війська не намагатимуться просунутися далі на північ Сумської області чи атакувати місто Суми, поки українські війська збережуть свій виступ у Курській області".

Деталі: Експерти зазначають, що нещодавні атаки Росії на північ Сумської області вказують на те, що російське військове командування може спробувати скористатися руйнуванням українського виступу в Курській області, щоб створити буферну зону в Сумській області або розпочати наступ на місто Суми і зробити його непридатним для проживання цивільних.

Дослівно зі звіту: "Ймовірно, Путін (лідер Кремля – ред.) має намір використовувати буферну зону на півночі Сумської області та наступ на місто Суми, щоб виправдати розширення своїх претензій на територію України".

"Путін може мати намір використати подальший прогрес у Сумській області та тиснути на місто Суми, щоб вимагати від України передати частину Сумської області Росії під час майбутніх мирних переговорів".

"…інформаційний і політичний тиск, спричинений наступом на місто Суми, може бути більш привабливим для Путіна, ніж просування в інших прифронтових районах".

Ключові висновки ISW за 9 квітня: