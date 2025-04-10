ISW: Армия РФ, вероятно, хочет создать буферную зону на Сумщине и наступать на Сумы

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские оккупанты планируют создать буферную зону в Сумской области и начать наступление на Сумы.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Российские войска продолжают незначительное продвижение в районе границы Сумской и Курской области РФ, но группировка российских войск в этом районе, скорее всего, не сможет начать крупную наступательную операцию на город Сумы в ближайшее время без получения значительного подкрепления".

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Детали: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский в интервью заявил, что российские войска усилили наступление на "всех основных направлениях" и начали наступательные действия в Сумской и Харьковской областях.

ISW наблюдал постепенные, но последовательные российские успехи и атаки вдоль линии Владимировка-Журавка-Новенькое (к северу и северо-востоку от города Сумы) на севере Сумской области и продолжающиеся усилия России оттеснить украинские силы с позиций, оставшихся к югу от Суджи Курской области России с начала марта 2025 года.

Российские войска быстро продвигались в Курской области в начале марта 2025 года, когда Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной, но российские успехи замедлились, поскольку украинские войска отступили из Суджи и впоследствии возобновили использование систем дальнего поражения HIMARS.

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Российские войска вытеснили украинские из Суджи в середине марта 2025 года и продолжали атаковать украинские позиции в Курской области, а в последнее время начали наступать на север Сумской области.

Дословно из отчета: "Российское военное командование, вероятно, пытается сформировать буферную зону вдоль границы в Сумской области, хотя российские командиры, возможно, намерены продвигаться дальше в Сумскую область и в направлении города Сумы в будущем.

Ранее ISW оценивало, что российские войска не будут пытаться продвинуться дальше на север Сумской области или атаковать город Сумы, пока украинские войска сохранят свое выступление в Курской области".

Детали: Эксперты отмечают, что недавние атаки России на север Сумской области указывают на то, что российское военное командование может попытаться воспользоваться разрушением украинского выступления в Курской области, чтобы создать буферную зону в Сумской области или начать наступление на город Сумы и сделать его непригодным для проживания гражданских.

Дословно из отчета: "Вероятно, Путин (лидер Кремля - ред.) намерен использовать буферную зону на севере Сумской области и наступление на город Сумы, чтобы оправдать расширение своих претензий на территорию Украины".

"Путин может намереваться использовать дальнейший прогресс в Сумской области и давить на город Сумы, чтобы требовать от Украины передать часть Сумской области России во время будущих мирных переговоров".

"...информационное и политическое давление, вызванное наступлением на город Сумы, может быть более привлекательным для Путина, чем продвижение в других прифронтовых районах".

Ключевые выводы ISW за 9 апреля: