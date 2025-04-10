У ЗСУ заявили, що скасували наказ про мобілізацію Насірова
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила про службове розслідування за фактом призову на військову службу екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова і скасування наказу про його мобілізацію.
Джерело: Військова служба правопорядку у Збройних Силах України в соцмережах
Дослівно: "Відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗС України (Олександра Сирського – ред.), Військовою службою правопорядку у ЗС України проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа".
Деталі: У повідомленні зазначають, що попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до лав ЗС України під час мобілізації на особливий період.
Дослівно: "Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025.
Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його".
"Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України".
Що передувало: 9 квітня стало відомо, що фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.
Повідомлялося також, що Насіров, який мобілізувався до Збройних сил "за крок до вироку" у Вищому антикорупційному суді, служитиме у військовій частині сапером.
Передісторія:
- Колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до "газової справи" Онищенка, в котрій він із поплічником, на думку обвинувачення, видав незаконний наказ про відтермінування рентної плати за користування надрами. Імовірно, держава зазнала близько 2 млрд грн збитків.
- Справу екснардепа Олександра Онищенка почали розслідувати ще в 2015 році. За версією НАБУ, Онищенко організував схему з продажу газу ДП "Укргазвидобування" підконтрольним компаніям на фіктивних біржах за заниженими цінами. Ті ж продавали газ споживачам за цінами ринку, а працювала схема на різниці вартості — таким чином організатори заробляли, а держава отримала збитки.
- Згідно з матеріалами справи, роль Насірова в цій схемі полягала в тому, що він дав своїм підлеглим з органів ДФС незаконну вказівку розтермінувати податкові борги ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Надра Геоцентр" та ТОВ "Карпатнадраінвест" — всі три підконтрольні Онищенку.
- У справі також фігурує ексголова департаменту Державної фіскальної служби Володимир Новіков. Він, імовірно, був поплічником Насірова у виявлених зловживаннях.
- До початку роботи ВАКС справу Насірова слухав Шевченківський райсуд Києва. У жовтні 2019 року вона потрапила до ВАКС, де досі триває її судовий розгляд.
- Також Роман Насіров обвинувачується в отриманні рекордного хабаря 722 млн грн. Цей хабар, за версією слідства, він отримав від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. У цій справі продовжують досліджувати докази.