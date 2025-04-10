У ЗСУ заявили, що скасували наказ про мобілізацію Насірова

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила про службове розслідування за фактом призову на військову службу екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова і скасування наказу про його мобілізацію.

Джерело: Військова служба правопорядку у Збройних Силах України в соцмережах

Дослівно: "Відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗС України (Олександра Сирського – ред.), Військовою службою правопорядку у ЗС України проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа".

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Деталі: У повідомленні зазначають, що попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до лав ЗС України під час мобілізації на особливий період.

Дослівно: "Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025.

Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його".

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"Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України".

Що передувало: 9 квітня стало відомо, що фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

Повідомлялося також, що Насіров, який мобілізувався до Збройних сил "за крок до вироку" у Вищому антикорупційному суді, служитиме у військовій частині сапером.

Передісторія: