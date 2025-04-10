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У ЗСУ заявили, що скасували наказ про мобілізацію Насірова

Ольга Глущенко Четвер, 10 квітня 2025, 04:58
У ЗСУ заявили, що скасували наказ про мобілізацію Насірова
Насіров. фото з сайту hacc-decided.ti-ukraine.org

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила про службове розслідування за фактом призову на військову службу екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова і скасування наказу про його мобілізацію.

Джерело: Військова служба правопорядку у Збройних Силах України в соцмережах

Дослівно: "Відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗС України (Олександра Сирського – ред.), Військовою службою правопорядку у ЗС України проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа".

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Деталі: У повідомленні зазначають, що попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до лав ЗС України під час мобілізації на особливий період.

Дослівно: "Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025.

Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його".

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"Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України".

Що передувало: 9 квітня стало відомо, що фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

Повідомлялося також, що Насіров, який мобілізувався до Збройних сил "за крок до вироку" у Вищому антикорупційному суді, служитиме у військовій частині сапером.

Передісторія:

  • Колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до "газової справи" Онищенка, в котрій він із поплічником, на думку обвинувачення, видав незаконний наказ про відтермінування рентної плати  за користування надрами. Імовірно, держава зазнала близько 2 млрд грн збитків.
  • Справу екснардепа Олександра Онищенка почали розслідувати ще в 2015 році. За версією НАБУ, Онищенко організував схему з продажу газу ДП "Укргазвидобування" підконтрольним компаніям на фіктивних біржах за заниженими цінами. Ті ж продавали газ споживачам за цінами ринку, а працювала схема на різниці вартості — таким чином організатори заробляли, а держава отримала збитки.
  • Згідно з матеріалами справи, роль Насірова в цій схемі полягала в тому, що він дав своїм підлеглим з органів ДФС незаконну вказівку розтермінувати податкові борги ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Надра Геоцентр" та ТОВ "Карпатнадраінвест" — всі три підконтрольні Онищенку.
  • У справі також фігурує ексголова департаменту Державної фіскальної служби Володимир Новіков. Він, імовірно, був поплічником Насірова у виявлених зловживаннях.
  • До початку роботи ВАКС справу Насірова слухав Шевченківський райсуд Києва. У жовтні 2019 року вона потрапила до ВАКС, де досі триває її судовий розгляд.
  • Також Роман Насіров обвинувачується в отриманні рекордного хабаря 722 млн грн. Цей хабар, за версією слідства, він отримав від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. У цій справі продовжують досліджувати докази.

Насіров
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