В ВСУ заявили, что отменили приказ о мобилизации Насирова

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила о служебном расследовании по факту призыва на военную службу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отмене приказа о его мобилизации.

Источник: Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины в соцсетях

Дословно: "В соответствии с распоряжением Главнокомандующего ВС Украины (Александра Сырского – ред.), Военной службой правопорядка в ВС Украины проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего чиновника Романа Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в СМИ".

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Детали: В сообщении отмечают, что предварительно установлено, что солдат запаса Насиров был призван на военную службу в ряды ВС Украины во время мобилизации на особый период.

Дословно: "Призыв военнообязанного, который добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025.

Предварительно выяснено, что командир признал приказ противоправным и отменил его".

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"Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы в правоохранительные органы для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины".

Что предшествовало: 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.

Также сообщалось, что Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.

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