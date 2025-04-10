В ВСУ заявили, что отменили приказ о мобилизации Насирова
Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила о служебном расследовании по факту призыва на военную службу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отмене приказа о его мобилизации.
Источник: Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины в соцсетях
Дословно: "В соответствии с распоряжением Главнокомандующего ВС Украины (Александра Сырского – ред.), Военной службой правопорядка в ВС Украины проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего чиновника Романа Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в СМИ".
Детали: В сообщении отмечают, что предварительно установлено, что солдат запаса Насиров был призван на военную службу в ряды ВС Украины во время мобилизации на особый период.
Дословно: "Призыв военнообязанного, который добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025.
Предварительно выяснено, что командир признал приказ противоправным и отменил его".
"Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы в правоохранительные органы для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины".
Что предшествовало: 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.
Также сообщалось, что Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.
Предыстория:
- Бывшего главу ГФС Романа Насирова обвиняют в причастности к "газовому делу" Онищенко, в котором он с приспешником, по мнению обвинения, издал незаконный приказ об отсрочке рентной платы за пользование недрами. Предположительно, государство понесло около 2 млрд грн убытков.
- Дело экс-нардепа Александра Онищенко начали расследовать еще в 2015 году. По версии НАБУ, Онищенко организовал схему по продаже газа ГП "Укргазвыдобування" подконтрольным компаниям на фиктивных биржах по заниженным ценам. Те же продавали газ потребителям по ценам рынка, а работала схема на разнице стоимости - таким образом организаторы зарабатывали, а государство получило убытки.
- Согласно материалам дела, роль Насирова в этой схеме заключалась в том, что он дал своим подчиненным из органов ГФС незаконное указание рассрочить налоговые долги ООО "Фирма "Хас", ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Карпатнадраинвест" - все три подконтрольные Онищенко.
- В деле также фигурирует экс-глава департамента Государственной фискальной службы Владимир Новиков. Он предположительно был пособником Насирова в выявленных злоупотреблениях.
- До начала работы ВАКС дело Насирова слушал Шевченковский райсуд Киева. В октябре 2019 года оно попало в ВАКС, где до сих пор продолжается его судебное разбирательство.
- Также Роман Насиров обвиняется в получении рекордной взятки 722 млн грн. Эту взятку, по версии следствия, он получил от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. В этом деле продолжают исследовать доказательства.