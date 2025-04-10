Київ атакували 30 БпЛА: горіли склади, знищено будинок, 4 людини постраждали

Уночі 10 квітня на підступах до Києва зафіксували 30 російських БпЛА – 16 з них знищили, інші залишили повітряний простір міста або були втрачені; через атаку у столиці вирували пожежі і знищено приватний будинок, постраждали 4 людини.

Джерело: КМВА в Telegram

Деталі: Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей у Голосіївському районі вирувала пожежа на території складського приміщення, її уже загасили.

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Фото ДСНС

У Дарницькому районі зруйновано приватний будинок, пошкоджено вікна будинків поруч та авто. Пожежу також уже ліквідували.

Фото ДСНС

"За наявною інформацією, постраждали дві жінки. Їм надали медичну допомогу, без госпіталізації", – повідомили у КМВА.

Оновлено: Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нічної атаки росіян постраждали четверо людей.

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"Загалом постраждали четверо людей. Двоє – в лікарні, двом медики надали допомогу на місці", – уточнив міський голова.

Фото ДСНС

Передісторія: