Київ атакували 30 БпЛА: горіли склади, знищено будинок, 4 людини постраждали
Уночі 10 квітня на підступах до Києва зафіксували 30 російських БпЛА – 16 з них знищили, інші залишили повітряний простір міста або були втрачені; через атаку у столиці вирували пожежі і знищено приватний будинок, постраждали 4 людини.
Джерело: КМВА в Telegram
Деталі: Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей у Голосіївському районі вирувала пожежа на території складського приміщення, її уже загасили.
У Дарницькому районі зруйновано приватний будинок, пошкоджено вікна будинків поруч та авто. Пожежу також уже ліквідували.
"За наявною інформацією, постраждали дві жінки. Їм надали медичну допомогу, без госпіталізації", – повідомили у КМВА.
Оновлено: Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нічної атаки росіян постраждали четверо людей.
"Загалом постраждали четверо людей. Двоє – в лікарні, двом медики надали допомогу на місці", – уточнив міський голова.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що уночі у столиці працювала ППО, згодом стало відомо про пожежу і руйнування будинка.