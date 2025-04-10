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Киев атаковали 30 БпЛА: горели склады, уничтожен дом, 3 пострадавших

Ирина БалачукЧетверг, 10 апреля 2025, 08:31
Киев атаковали 30 БпЛА: горели склады, уничтожен дом, 3 пострадавших
Фото ГСЧС

Ночью 10 апреля на подступах к Киеву зафиксировали 30 российских БпЛА – 16 из них уничтожили, остальные покинули воздушное пространство города или были потеряны; из-за атаки в столице бушевали пожары и уничтожен частный дом, пострадали 3 человека.

Источник: КГВА в Telegram

Детали: В результате атаки вражеских БпЛА и падения обломков сбитых воздушных целей в Голосеевском районе бушевал пожар на территории складского помещения, его уже потушили. 

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Фото ГСЧС

В Дарницком районе разрушен частный дом, повреждены окна домов рядом и авто. Пожар также уже ликвидировали.  

 
Фото ГСЧС

"По имеющейся информации, пострадали две женщины. Им оказали медицинскую помощь, без госпитализации", – сообщили в КГВА.

Обновлено: Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки россиян пострадали четыре человека.

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"В общем пострадали четыре человека. Двое – в больнице, двум медики оказали помощь на месте", – уточнил городской голова.

 
Фото ГСЧС

Предыстория:

Киевбеспилотникипожар
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